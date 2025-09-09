Hit Play auf dem neuen Trailer von A24 für den Schriftsteller/Regisseur Benny Safdie’s Die Smashing -MaschineUnd es kann mehr als einen Moment brauchen, um zu glauben, dass Sie Dwayne Johnson ansehen. Vielleicht sind es die Haare, vielleicht sind es die Augenbrauen, aber der Mann, der als „The Rock“ berühmt wurde, hat eine bemerkenswerte physische Transformation erlebt, um legendäre MMA/UFC -Kämpfer Mark Kerr zu spielen.

Ein viel erkennbarerer Emily Blunt war der langjährige Partner Dawn Staples von Kerr mit der Nebenbesetzung wie Ryan Bader, Bas Rutten und Oleksandr Usyk. Wie der neue Trailer zeigt, beinhaltete Kerrs Aufstieg und Herbst als professioneller Kämpfer viel Blut, Schweiß und Tränen – vielleicht sogar etwas Bauchverstärkung. Lustigerweise nutzt dieser Trailer ein stimmungsvolles Cover von Phil Collins ‚„gegen alle Widrigkeiten“, die sich in 2024 in den Schatten stellt Der Herbstmann.

Johnson hat seit Monaten Oscar -Buzz für seine Leistung. Dieser neue Trailer wirbt mit dem Anerkennung des Films, den der Film von seiner Premiere beim Venice Film Festival erhalten hat, bei dem Safdie den Silver Lion für den besten Regisseur gewann. Die Smashing -Maschine zerschmettert am 3. Oktober in die Kinos. Schauen Sie sich den neuen Trailer unten an.

