Die guten Zeiten fühlen sich für Kate Hudson und Hugh Jackman im Trailer ziemlich gut an Lied Sung Blue. Sehen Sie es sich unten an.

Basierend auf einer wahren Geschichte wurde der Film von Craig Brewer geschrieben und inszeniert. Es spielt Hudson und Jackman als ein Paar aufstrebender Musiker in Milwaukee, die nach Beginn einer Neil Diamond Tribute -Band namens Lightning and Thunder Liebe und Erfolg finden. Der Film wurde nach Diamonds 1972er-Single von 1972 benannt und eröffnet am 25. Dezember landesweit in den Kinos.

„Sie möchten kein Neil Diamond -Imitator sein. Sie möchten ein Neil Diamond -Dolmetscher sein“, sagt Hudson als Charakter Claire Sardina zu Beginn des Clips. „Ich habe nach dem richtigen Weg gesucht, um es zu sagen, und Sie sind einfach rausgekommen und haben es gesagt“, antwortet Jackman als Ehemann Mike Sardina.

Lied Sung Blue basiert auf dem gleichnamigen Dokumentarfilm von Greg Koh 2008. Die Besetzung des Films wird von Michael Imperioli, Königsprinzessin, Ella Anderson, Mustafa Shakir, Jim Belushi, Hudson Hensley und Fisher Stevens abgerundet.

Letztes Jahr spielte Jackman neben Ryan Reynolds im Sommerblockbuster. Deadpool & Wolverine. Hudson leitete zuletzt die Besetzung der neuen Netflix -Basketball -Serie Laufpunktwas für eine zweite Staffel erneuert wurde.

https://www.youtube.com/watch?v=Zqu7iiHfcZW