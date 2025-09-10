Für diejenigen, die hoffen, mehr von Dave „Lil Dicky“ Burds FX -Comedy -Serie zu sehen DaveDie Nachrichten sind nicht gut. In einem Interview mit Vielfalt über sein bevorstehendes Stand-up-Special, Dave Der Co-Star Andrew Santino erklärte, dass die Show trotz Berichten, dass die Show „in Pause“ sei, als die dritte Staffel im Jahr 2023 „das Ding weg war“.

„Ich weiß nicht einmal, warum diese Erzählung da draußen ist, das ist nicht wahr. Wir machen die Show nicht“, fuhr Santino fort. „Ich denke, die Leute sagten, es sei in einer Pause, um die Beziehung der Show zu schützen, aber das ist alles Unsinn. Die Show ist gemacht. Wir alle gehen unseren eigenen Weg und machen unser eigenes Ding.“

Santino drückte keinen schlechten Willen gegenüber der Serie aus und fügte hinzu: „Es war ein großartiger Lauf, und wir alle haben es sehr genossen. Es lief seinen schönen kleinen Kurs, und das war ein wunderbarer Moment in der Zeit. Ich bin froh, dass ich ein Teil davon war, aber in keiner Welt denke ich, dass die Show jemals zurückkommen würde.“

Die Entscheidung, die Serie zu beenden, war Santino nicht, was ihn überhaupt involviert hatte. „Ich war eine angeheuerte Waffe. Das war zwischen Dave Burd, Jeff Schaffer und FX. Ich hatte keine Macht darüber, was geschah. Ich habe herausgefunden, als alle anderen herausfanden, dass sie nicht zurückkam. Aber die Leute sagten:“ Vielleicht werden wir sie pausieren und zurückkommen.

Es würde zugegebenermaßen schwer sein Dave Zum Finale der dritten Staffel, das nicht nur Auftritte von Rachel McAdams und Drake auftrat, sondern Brad Pitt für einen ausgedehnten Erscheinungsbild mitbrachte, der in gewalttätigen Wahnsinn einging. Sprechen mit Folge Dann sagte Burd: „Ich habe alles in diese Staffel gesteckt und ich bin so stolz … ich glaube nicht, dass es einen Miss gibt. Alle 10 Folgen sind so großartig. Sie sind ihre eigenen unabhängigen Kurzfilme, verschiedene Genres und jede Folge eins in der nächsten. Und Burd wäre nicht der erste Schöpfer, der aufgibt, während er vorne ist.

Dave Streaming jetzt auf Hulu, das auch dort ist, wo Santinos New Comedy Special ist, Weißes GeräuschPremieren am 12. September.