Senlinyu, ein bekanntes Harry Potter Fan-Fiction-Autor, der sich als nicht-binär identifiziert, hat für ihren kommenden Dark Fantasy-Roman einen Film-Deal von mehreren Millionen Dollar für ihren bevorstehenden Dark Fantasy-Roman gelandet. Alchemisiert. Entsprechend Der Hollywood -ReporterDer Deal ist mehr als 3 Millionen US -Dollar wert und eine der größten Summen, die jemals die Filmrechte eines Buches bezahlt haben.

Der neue Roman basiert auf Senlinyus sehr beliebtem Fanfiction 2023, Manacled. Das Fan-Fic ist Teil des Subgenre „Dramione“, das sich eine verbotene Liebe zwischen Hermine Granger und Draco Malfoy vorstellt und ein dunkles alternatives Ende des Harry Potter Serie. Senlinyus Erfolg als nicht-binärer Autor in der Harry Potter Universe schafft einen auffälligen Kontrast zu JK Rowling selbst, der jahrelanger Rückschläge für ihre von TERF-gesteuerten Ansichten über die Geschlechtsidentität ausgesetzt war.

Manacled befindet sich in einem Universum, in dem Lord Voldemorts Todesser den Orden des Phoenix besiegte und Harry Potter im Krieg getötet wurde. Weiter inspiriert von Die Geschichte der HandmaidHermine ist gezwungen, als Ersatz für einen hochrangigen Beamten zu fungieren, der als High Reeve bekannt ist, der sich als Draco herausstellt.

Alchemisiert Folgt einem ähnlichen Weg, indem er sich auf Helena Marino konzentriert, einem Alchemisten und Heiler, dessen Erinnerungen und Fähigkeiten unterdrückt wurden. Als sie in den Nachlass des mächtigen Nekromanten High Reeve geschickt wird, muss Helena kämpfen, um „ihre verlorene Geschichte zu schützen und die letzten verbleibenden Heiße ihres früheren Selbst zu bewahren“.

Die Anpassung dieses störenden Ausgangsmaterials für ein Mainstream -Publikum ist eine Herausforderung. Alchemisiert Kommt mit Inhaltswarnungen, einschließlich „Gewalt in Kriegszeiten, religiöser Missbrauch, Darstellungen komplexer Trauma, Selbstmordgedanken, Selbstverletzung, menschliches Experimentieren, medizinische Folter, Eugenik, Kannibalismus, sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung und Anspielungen auf Nekrophilie“.

Alchemisiert soll am 23. September in die Regale kommen. Vorbestellungen sind noch nicht abgeschlossen.