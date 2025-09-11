Hulu hat den Trailer für seine bevorstehenden Heavy Metal Docuseries veröffentlicht In die Leerewelches Premiere am 22. September.

Die Serie, benannt nach einem Track von Black Sabbaths Meister der Realitätbesteht aus acht Folgen, die verschiedene Metal-Musiker sowie bedeutende Ereignisse in der Geschichte des Genres profilieren, einschließlich der Geschichte des Ozzy Osbourne-Gitarristen Randy Rhoads, Judas Priesters berüchtigter Selbstmordverfahren, der Ermordung von Panteras Dimebag Darrell, die Pionierin des Chuck Shuldiner und mehr.

Der Trailer bietet Teaser aus jeder Episode sowie Clips der berühmten Befragten, die in den Dokumenten wie Sharon Osbourne, Panteras Phil Anselmo, Lamb of Godes Randy Blythe und Gitarrist Zakk Wylde auftreten, um nur einige zu nennen.

Verwandte Video

Die offizielle Zusammenfassung der Dokumenten lautet: “In die Leere ist eine bahnbrechende Dokumentarfilmserie, die die epischen Kämpfe und die kulturellen Auswirkungen der überzeugendsten Künstler von Heavy Metal untersucht. Ihre intensiv persönlichen Geschichten über das Finden von Erfolg bieten eine berauschende Kombination aus Volumen und Verzerrung, die durch pulsierende Geschichten über Mord, Sucht, Rebellion und Erlösung erbracht wird. “

Die Serie wird von den ausführenden Produzenten Evan Husney und Jason Eisener, den Mitschöpfer der Pro-Wrestling-Docuseries, geleitet Dunkle Seite des Ringsdas 2019 debütierte und die meistgesehene Vice TV-Serie aller Zeiten wurde. Guillermo Garcia und Barry Davis von Vice Studios Canada fungieren auch als ausführende Produzenten auf In die Leere.

Sehen Sie sich den Trailer zu den Docuseries unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=rrhrfcnirsg