In den 41 Jahren seitdem Dies ist der Wirbelsäulenhahn wurde veröffentlicht, David St. Hubbins (Michael McKean), Nigel Tufnel (Christopher Guest) und Derek Smalls (Harry Shearer) haben keinen Mangel an Karrierehöhen und Tiefen erlebt und spielten große Festivals, bevor sie vor über einem Jahrzehnt scheinbar für immer aufgeteilt wurden. Die Musikindustrie liebt jedoch eine Comeback -Geschichte. Also ist Regisseur Marty Dibergi (gespielt von dem tatsächlichen Regisseur Rob Reiner) zurück, um die Jungen mit zu dokumentieren Wirbelsäulenhahn II: Das Ende geht weiterein Film, der die Vorbereitungen für ein episches Wiedervereinigungskonzert abdeckt – eines, das vielleicht die feierlichen Wunden heilen könnte, die zu der Spaltung der Band in erster Linie führten.

Wirbelsäulenhahn II ist nicht gerade ein Film, den Sie als Handlungsprotokoll beschreiben würden. Zu sagen, dass es viel in der Wege der Vorwärtsschimpfung ist, wäre ungenau – trotz des Countdowns für ihre große Show, die sich abzeichnet, gibt es nicht viel Spannung darüber, ob sie es auf die Bühne schaffen oder Erfolg haben. Und doch fällt es sich immer noch als ein zutiefst erfreuliches Betrachtungserlebnis und ein einzigartiges: Es ist ein Film über ältere Männer, die auf ihr Leben zurückblicken, und die Beziehungen, die sie definiert haben, auf eine Weise, die nach mindestens fünf Jahrzehnten der Freundschaft im wirklichen Leben nur möglich ist.

Dieser oben erwähnte Mangel an Impuls ist kein zu großes Problem, vor allem, weil Wirbelsäulenhahn II Uhren bei 83 Minuten (nur eine Minute länger als das Original). Es ist genau die richtige Länge, die es uns ermöglicht, den Prozess von Marty gemächlich zu genießen, wenn er alle drei der ursprünglichen Bandmitglieder besucht: Seit der Band trat David ein Talent für das Schreiben und Komponieren von Musik aus, hat sich Derek in einem schlechten Krypto -Geschäft verwechselt und Nigels eine echte Leidenschaft für Käse entwickelte und seinen eigenen Käse- und Guitars -Shop öffnete. (Sie können Käse gegen eine Gitarre oder eine Gitarre gegen etwas Käse eintauschen. Nigels hat ein ganzes System, um es herauszufinden.)

Dann vereint sich das Trio schließlich (und unbeholfen) in New Orleans, um sich auf die Big Show vorzubereiten, bei der ein neuer Keyboarder (CJ Vanston, einen langjährigen realen Mitarbeiter von Gast)-und natürlich einen neuen Schlagzeuger gefunden wird. Das ist die schwierigste Herausforderung der Band in den frühen Phasen, da wir schon früh im Film lernen, dass die Gesamtzahl der verstorbenen Schlagzeuger von Spinal Tap jetzt auf 11 geht (ernsthaft!).

Dies führt zu einem zoombetriebenen Merry-Go-Round-Moment, in dem Questlove, Chad Smith von Red Hot Chili Peppers und Lars Ulrich alle den Auftritt vergeben haben TischEhrlich gesagt – dank ihrer unglaublichen Trommelfähigkeiten und ihrer positiven Einstellung.

Franco hat nicht viel hochkarätige Komödie zum Aufführen gegeben, aber wie Didi bringt sie so Freude und Energie auf den Bildschirm, während sie gleichzeitig die Trommeln verprügelt, als wären sie dafür verantwortlich, Roe v. Wade umzukippen. Zu ihren Credits im wirklichen Leben gehört die Aufführung mit Künstlern wie Halsey und Kylie Minogue und ein einwöchiger Auftritt für Fred Armisen auf Die späte Show mit Seth Meyers. In einer gerechten Welt, Wirbelsäulenhahn II Wird sie in großer Weise ausbrechen.

Es gab genug Legacy -Fortsetzungen wie diese, damit wir alle mit ihren Fallen und Fallstricken vertraut waren, die Wirbelsäulenhahn II schafft es weitgehend zu vermeiden. Das größte potenzielle Anliegen, das ich als Betrachter hatte, war, den Filmversuch zu sehen, um die legendäre, kulturveränderte Magie von „This One to 11 Going auf 11“ wiederzugewinnen.

Davon abgesehen gibt es eine intime Interviewsequenz zwischen Nigel und Marty mit einer zutiefst albernen Enthüllung, die mich kichern ließ viele Minuten. Daraus entstehen keine Schlagworte, aber das negiert nicht die Kraft zweier legendärer komödiantischer Talente, die uns alle daran erinnern, wie qualifiziert sie einen Moment spielen. Es ist einer von vielen entzückenden Beats, die für genau die richtige Zeit gespielt und mit laserscharfen Präzision eskaliert werden.

Die Musik rockt auch immer noch mit neuen Tracks wie „Rockin ‚in the Urne“, die sich so eingängig wie lustig erweisen. Okay, „Hell Toupee“ könnte mehr in die Kategorie der Albernheit fallen, aber „Lass uns einfach wieder rocken“, „Der Teufel wird einfach nicht alt“, und sogar kleine improvisierte Ditties wie „Nola House Song“ bekräftigen, dass Gast, McKean und Shearers musikalische Talente nicht mit dem Alter verblasst sind.

Was die realen Musiker betrifft, die als sich selbst im Film auftreten, Wirbelsäulenhahn II beweist die Qualität der Qualität über Quantität. Anstatt den Bildschirm zu teilen (und die Bildschirmzeit pad) mit unzähligen Auftritten berühmter Leute, die sich zweifellos geehrt haben, einen Cameo -Auftritt zu machen, gibt der Film uns eine herrliche erweiterte Sequenz, in der Paul McCartney in einer Studiositzung mit den Jungs setzt – sehr zu Davids Ärger – sogar mit ihnen mit ihnen mit ihnen mit ihnen mit ihnen mit ihnen mit ihnen mit ihnen mit ihnen mit ihnen ein. („Cups and Cakes“ ist eines von zwei Songs aus dem Original Dies ist der Wirbelsäulenhahn Album, um nicht im ersten Film vorgestellt zu werden.)

Auch keine Spoiler für das, was mit ihm passiert, aber Elton Johns Rolle im Film ist größer als erwartet. Am wichtigsten ist, dass er ein außergewöhnliches Spiel ist, weil er sich voll und ganz für das Konzept des Wirbelsäulenhahns einsetzt, mit dem er sich eine echte Band als eine echte Band hat, mit der er sich geehrt hat.

Alles baut sich auf die spätere Hälfte des Films auf, wo sich alles so überwältigend anfing, sich so überwiegend zu fühlen real. Ohne Frage spielen McKean, Shearer und Gast alle fiktive Charaktere in einer fiktiven Band als Diese Charaktere … es fühlt sich fast so an, als würde man in ein anderes Universum rutschen.

Es ist ein Gefühl, dass Reiner für viele Dreharbeiten hart in die Dokumentarfilmtechnik eingelassen wird, insbesondere während des Klimakonzerts: Sie können die vielen Kameras auf der Bühne sehen, die die Auftritte aus verschiedenen Blickwinkeln aufnehmen. Vielleicht ist es die Tatsache, dass die Band selbst, wenn die Musik der Band so gut ist, die Band selbst echt fühlt. Der magische Pinocchio suchte die ganze Zeit.

Aber ein weiterer Faktor könnte das sein Wirbelsäulenhahn II hält das wahre Gefühl fest, dass diese Männer trotz allem, was sie durchgemacht haben, fast ihr ganzes Leben lang geliebt haben. Insbesondere Gast und McKean trafen sich Ende der 1960er Jahre im College und spielen seitdem Musik zusammen. Die Tatsache ist etwas Schönes, dass sie nach so vielen Jahrzehnten ihren Weg zu diesem Moment gefunden haben – eines, in dem das einzige Lachen, das sie sich interessieren, einander ist. Das Publikum lacht auch? Das ist nur ein Bonus. Es ist auch glücklich garantiert.

Wirbelsäulenhahn II: Das Ende geht weiter Rockt sich am 12. September in die Kinos. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

