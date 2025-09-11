Nate Bargatze baut seit ein paar Jahren seine Produktionsfirma, die treffend mit dem Titel „Nateland“ ausgebaut ist, und er hat seine Absicht angekündigt, nicht nur eine, sondern auch mehrere Nateland-Themenparks zu bauen.

Das Unternehmen, das Bargatze im Jahr 2023 startete, bietet familienfreundliche Inhalte, die sich auf Stand-up-Comedy-Specials, Showcases, Skriptreihen, Filme, Podcasts und Veranstaltungen konzentrieren. Erfahrungen sind der jüngste Schwerpunkt für Bargatte und sein Team, die kürzlich mit der norwegischen Kreuzfahrtlinie für die bevorstehende Nateland Voyage 2026 zusammenarbeiten. Sie halten dort jedoch nicht an; per the Hollywood ReporterBargatze will Nateland -Vergnügungsparks errichten, beginnend mit einem Hauptort in seiner Heimat Nashville und schließlich „kleinere Parks in anderen Bundesstaaten“.

„Wir haben in frühen Diskussionen mit einigen wohlhabenden Familien und einigen Gouverneuren einiger anderer Bundesstaaten geführt, um etwas zu tun, das etwas wie ein Mini-Park zum Thema Nateland thematet“, sagte Felix Verdigets Felix Verdigets von Nateland. Das Ziel für den Standort in Nashville wäre es, sowohl einen Park als auch ein Studio auf demselben Grundstück zu montieren, auf dem sie nach „80 bis 100 Hektar“ suchen, auf denen sie aufgebaut sind. Das Studio würde für verschiedene Nateland -Film- und Fernsehprojekte eingesetzt, die sich derzeit auch in Arbeit befinden. Bargatze wird sein Filmdebüt in der kommenden Komödie geben Der Ernährer Im nächsten Jahr fungierte er als Hauptdarsteller, Co-Autor und Produzent des Projekts unter seinem Nateland Banner.

Obwohl sich ein Nateland -Themenpark noch in den frühesten Entwicklungsstadien befindet, würden Bargatze und sein Team mit eigenständigen Fahrten beginnen, bevor er möglicherweise Fahrten zu seinen Filmprojekten (wenn sie erfolgreich genug sind), a la Universal Studios oder Walt Disney World. „Als Walt Disney tat, war es nicht so, als wäre es alles Star Wars“, Sagte Bargatze. Wie der Rest seiner Projekte mit Nateland würde der Themenpark einen Schwerpunkt auf familienfreundlichen Gerichten beinhalten.

Wir nannten Nate Bargatte unseren 2023 -Komiker des Jahres. Besuchen Sie unser Interview mit dem Komiker, der über die damalige Nateland Company diskutierte, seine virale Wende eins Snlseine Liebe zu Nashville und mehr. Bargatze befindet sich auch inmitten einer US -Tour; Holen Sie sich Tickets, um ihn hier live zu sehen.