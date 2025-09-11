<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Willem Dafoe, Corey Hawkins, Anna Diop und Regisseur Nadia Latif haben sich Kyle Meredith anschlossen, um über ihren neuen Film zu sprechen Der Mann in meinem Keller. Die Geschichte ist aus Walter Mosleys Roman adaptiert und lässt einen mysteriösen Geschäftsmann in einen verfallenden Sag -Hafen nach Hause und verwandeln sich in einen psychologischen Thriller über Rasse, Trauma und die Monster, die uns im Dunkeln verfolgen. Dafoe und Hawkins verankern den Film, während Latif ihr Feature -Debüt in das gesamte Ensemble in ein unstetiges, unvergessliches Gebiet lenkt. Hören Sie oben oder wo immer Sie Ihre Podcasts bekommen.

Für Dafoe stand der Zug in der Herausforderung: „Sie sagen immer zu Beginn:“ Hm, wie geht das? “ Egal wie oft Sie es tun, Sie beginnen von Unsicherheit “, sagt er Meredith. „Aber genau das hält dich am Leben und schläft nicht nur durch Sachen, die du bereits kennst.“ Er vergleicht das Handwerk mit dem Spiel eines Kindes, das sich zum Tragen macht, und tun voll und ganz, bis sich die Einsätze real anfühlen: „Wenn Sie dieses Zeug in der Tat überleben können, beginnen Sie, die Illusion zu bekommen, die Sie im Leben überleben können.“

Latif spricht inzwischen über die Notwendigkeit, Mosleys Arbeit zu personalisieren. „Jeder Film muss persönlich sein. Sie können keinen Film machen, der für Sie nicht persönlich ist“, sagt sie und verbindet Charles Blakeys Trauer an ihre eigenen Ängste vor Verlust. Diop fügt hinzu, dass das Genre selbst ein Trojaner -Pferd für diese Themen wird: „Niemand möchte Vorträge haben. Genre bietet den Filmemachern also die Möglichkeit, wirklich wichtige Themen zu vermitteln, während es auf diese unterhaltsamere Art und Weise setzt.“ Und für Hawkins bedeutete das Bewohner von Charles, die Bogenszene nach Szene zu verfolgen, wie der Schauspieler sagt, seine Charta ist wie Wasser und formt sich zu dem Moment, in dem er sich befindet. Es war unangenehm, zu sitzen, aber unangenehm, wie es für den Betrachter sein sollte. „

Hören Sie Willem Dafoe, Corey Hawkins, Anna Diop und Nadia Latif, über Der Mann in meinem Kellerund mehr in der neuen Folge oben oder durch Ansehen des Videos unten.

https://www.youtube.com/watch?v=5gkegwikl08

https://www.youtube.com/watch?v=dtlm0rrim34