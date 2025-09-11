Comedy Central hat die vorübergehend entfernt South Park Episode „Got a Nut“, die zweite Folge der laufenden Staffel der Show, aus der 27. Kabelrotation nach dem Töten von Charlie Kirk.
Entsprechend NewsweekComedy Central sollte am Mittwochabend „Got a Nut“ im Rahmen eines Blocks, der alle drei verfügbaren Episoden von Staffel 27 ausstrahlte, erneut ausgestrahlt.
Comedy Central, Paramount und das South Park -Team müssen noch einen Kommentar abgeben, aber bestätigte, dass die Episode vorerst im Kabel abwesend bleibt New York Post.
Insbesondere bleibt „Got a Nut“ sowohl für Paramount+ als auch YouTube TV verfügbar.