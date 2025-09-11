Jetzt, da der Zusammenschluss zwischen Paramount und Skydance abgeschlossen wurde, ist der neu benannte Paramount -Fallschirmsprung bereit, weitere Einkaufsmöglichkeiten zu erledigen. Der Wall Street Journal Berichtet, dass die von David Ellison unterstützte Firma ein Mehrheitsgeldangebot für das Eigentum an Kollegen des Filmstudios Warner Bros. Discovery zusammenstellt.

Während Skydance erst vor kurzem seinen Paramount-Deal abgeschlossen hat, stammen die Gespräche eines Warner Bros.-Paramount-Fusions bis zum Dezember 2023 zurück.

Ein merkwürdiges Detail der Nachrichten ist, dass das Angebot nicht nur das Filmstudio -Geschäft, sondern auch die Sammlung von Kabelnetzwerken durch das Unternehmen umfasst. Dies könnte dem zuvor angekündigten Plan von WBD entsprechen, das Unternehmen in zwei separate Einheiten aufzuteilen: Eine Hälfte wird die als Warner Bros. bekannte Streaming & Studios -Division sein, die Warners riesige Film- und Fernsehbibliotheken sowie Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO und HBO Max enthält. Die andere Hälfte wird dann als Discovery Global bekannt sein, einschließlich Assets wie CNN, TNT, TBS und den Discovery -Netzwerken. Deadline berichtet, dass diese Trennung derzeit im April 2026 stattfinden wird.

Der neue Deal Paramount-Skydance-Deal wurde sofort von dem verfolgt South Park Saisonpremiere verspottet das neue Unternehmensbesitz. Man kann sich nur den Spaß vorstellen Letzte Woche heute Abend mit John Oliver wird auch haben, sollte diese Fusion durchgehen.