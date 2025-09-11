aka Charlie Sheen tut sein Bestes, um seinen Titelstern seine Geschichte erzählen zu lassen, wohl eine der wildesten Auf- und Abfahrten von Hollywood. Der neue Netflix-Dokumentarfilm enthält Heimvideos, Tonnen von Clips aus Charlie Sheens Projekten und Interviews mit wichtigen Zahlen aus seinem Leben-dazu gehören Ex-Frauen Denise Richards und Brooke Mueller, lebenslange Freundin Sean Penn. Zweieinhalb Männer Schöpfer Chuck Lorre, zwei von Sheens Kindern, und Sheens Drogendealer Marco.

Es ist alles in der Suche, die Reise auszupacken, die zu Sheens berüchtigter Anstieg und Herbst geführt hat. Eines von vielen Projekten wird gestartet, als Sheen versucht, aus dem Boulevard -Exil zurückzukehren (er hat auch eine neue Memoiren). Viele Interview-Probanden scheinen zumindest ein wenig ambivalent zu sein: Der frühere Co-Star Jon Cryer öffnet den Dokumentarfilm, indem er sagt: „Ich bin nicht hier, um ihn aufzubauen, und ich bin nicht hier, um ihn abzureißen, aber ich hoffe, dass das nicht schlecht wird.“ Aber es gibt viele freundliche Dinge, die über den Filmstar, das sich um einige große Enthüllungen über die letzten 40 Jahre von Sheens Karriere und die Selbstsabotage befand, die sich auf dem Weg ereignete.

Zum Zeitpunkt seines Interviews ist Charlie Sheen 7 Jahre nüchtern

Dies ist eine der ersten Fragen, die er in dem Dokumentarfilm gestellt hat, auf den er antwortet: „Ich wusste, dass Sie das stellen würden.“

Sheen wurde die Hauptrolle in angeboten Das Karate -Kind

Bevor Sheen nach Budapest reiste, um seine erste Filmrolle in zu filmen Grizzly II: Rache (Neben George Clooney und Laura Dern) vorgesprochen er für „das größte Projekt der Stadt“. Während er dachte, er hätte das Vorsprechen geblasen, dachte Regisseur John G. Avildsen anders und bot ihm die Rolle von Daniel Russo an und fragte ihn, wie schnell er in das Karate -Training eingehen könne. Leider war er bereits verpflichtet GRIZund sein Vater Martin Sheen erzählte ihm, dass er sich an sein Wort halten müsse. Als er darum bat, den Produktionsstart von voranzutreiben Das Karate -Kind Um zwei Wochen sagte der Film Nein, und Ralph Macchio endete mit dem Teil.

Charlie Sheen und Martin Sheen spielten ein Stunt -Basketballspiel gegen Michael Jordan

Für Westflügel Fans, die sich gern an eine Kälteöffnung der ersten Staffel erinnern, diese Spaß: 1987 setzten sich Vater und Sohn für einen dreiteiligen Basketballwettbewerb gegen die NBA-Ziege. Das vollständige Video ist online erhältlich – selbst das Spielfeld gab theoretisch viele Regeln (Jordan musste zum Beispiel mit geschlossenen Augen Freiwürfe schießen), aber der Schild hat es letztendlich gewonnen.

Clint Eastwood überzeugte Sheen, zum ersten Mal zur Reha zu gehen

Sheens erste Reise nach Reha im Jahr 1990 ging eine unangenehme Intervention voraus, die in einem Telefonanruf der legendären Hollywood -Figur gipfelte, die ihm sagte: „Du musst den Zug wieder auf die Gleise bringen, Kind.“ Keine Spoiler, aber das hat nicht langfristig geklappt. Er hat jedoch das bekommen Heiße Aufnahmen Das Drehbuch während der Behandlung, eine von vielen Möglichkeiten, folgte er sofort einem Rückschlag.

Sheen verlor seine Jungfräulichkeit mit 15 an einen Sexarbeiter

Ihr Name war Süßigkeiten, sagt er, und im Doc dankt er ihr für ihren Dienst. Er bezahlte auch die Dienste von Candy, indem er die Kreditkarte seines Vaters gestohlen hatte.

Heidi Fleiss liebt es nicht, dass Sheen sie verkauft hat

Der berüchtigte Madam, der 1993 wegen Anklage wegen Steuerhinterziehung des Bundes verhaftet wurde, wird für diesen Dokumentarfilm in ihrem Heimat-/Vogelschutzgebiet befragt. Sie trug bequeme Kleidung und sprach ehrlich gesagt, dass der einzige Grund, warum Sheen wegen seines Engagements an ihrer Sexarbeitsoperation verstoßen wurde, darin bestand, dass er sie an einem Punkt mit Reisenden bezahlte, die von den Bullen entdeckt wurden – „Ich habe nie etwas gesagt, ich habe nie etwas über jemanden gesagt.“

Trotzdem war er mit ein paar Jahren Gefängnisstrafe für die Beschaffung von Mädchen für seine Freunde bedroht, und so bestand der einzige Ausweg aus Anklage, sie zu ratieren. Etwas Fleiss glaubte nicht, dass er es tun musste, da sie nicht glaubt, dass „ein reiches Kind aus Malibu“ wirklich Konsequenzen hatte. Sie sagt auch, dass sie nach ihrer Überzeugung von Martin Sheen besucht wurde, der sie gebeten hat, „Charlie leicht zu machen“.

Sheen bestand darauf, dass Chris Tucker die erste Abrechnung bekam Geldgespräche

Wie Sie vielleicht erwarten, ist Chris Tucker (für den Dokumentarfilm befragt) dafür sehr dankbar. „Er ist dieser riesige Star, weißt du, nicht egoistisch. Wer macht das in Hollywood?“

Sheen fand eine einzigartige Möglichkeit, durch eine Szene zu kommen

Während des Dreharbeitens einer unterstützenden Rolle in einem Film mit dem Namen von 1998 mit dem Namen Freies GeldSheen sagt, er habe so viel Kokain gemacht, dass er seine Augen mitten in einer Einstellung nicht offen halten konnte. Also bat er um ein Glas Eis, ging auf die Toilette und steckte einen Eiswürfel „hinauf meinen Hintern“. Der Dokumentarfilm zeigt dann die tatsächliche Szene (auf dem Bildschirm als „tatsächliche Szene“ bezeichnet), um zu zeigen, wie effektiv eine Technik ist, die sie landete. Seine Augen scheinen zumindest offen zu bleiben.