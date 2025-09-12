Sydney Sweeney hat sich zu einer der seltenen Mainstream-Stars entwickelt, die sich in unserer gebrochenen Medienumgebung hervorheben, und die 27-Jährige nimmt ihren ersten großen Schwung in der Oscar-Saison im neuen Trailer Christy. Der Film kommt am 7. November in die Kinos.

Sweeney spielt Christy Martin, die Tochter des „Kohleminens“, der in den neunziger Jahren mit dem berüchtigten Boxförderer Don King unterschrieb und eine Schlüsselrolle beim Wachstum des Sports für Frauen spielte. Sweeney absolvierte monatelang trainierende und legte 30 Pfund Muskeln für die Rolle.

Christy wird von David Michôd inszeniert und zeigt Ben Foster als Martins viel älterer Trainer und dann als Ehemann, der 2010 versuchte, Martin zu töten. Der Film rühmt sich auch Der Draht Und Die wandelnden Toten regulärer Chad Coleman als Don King, Triple Emmy -Sieger Merritt Wever und Liebe lügt BlutungenKaty O’Brian als Boxkonkurrent, der auf Laila Ali basieren könnte.

Der Trailer lehnt sich in Sweeneys Körperlichkeit und das Drama von Martins Leben ein, wobei Foster in der Zeit von zweieinhalb Minuten so ziemlich jede einzelne menschliche Emotion erlebt hat. Schauen Sie sich die Vorschau nach dem Sprung an.

An anderer Stelle hat Sweeneys American Eagle -Anzeige den Aktienkurs des Unternehmens um 15%erhöht und Berichten zufolge ist sie mit dem Roller Braun zusammen.

https://www.youtube.com/watch?v=hshwfDPfev8