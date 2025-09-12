Der Samstagabend live Cast Shakeup geht weiter mit den Nachrichten von Ego Nwodim, die ihre Abreise vor der 51. Saison bekannt gibt.

Nwodim trat 2018 als Spielerin der Show bei und wurde 2020 zu einem Repertoire -Spieler befördert. Während eines fand ein Höhepunkt ihrer Amtszeit statt Wochenend -Update Segment, wo ihre Figur, Frau Eggy, das Live-Publikum in einer Call-and-Response-Routine führte, die dazu führte, dass sie das Wort „Scheiße“ schrien. Nwodim schien scheinbar überrascht zu werden, scherzte: „Wir werden dafür bestraft.“

Ein weiterer Fan-Favoriten-Charakter ist Lisa aus Temecula, ein Anwalt, dessen Liebe zum verkochten Steak eine Mahlzeit mit Gastgeber Pedro Pascal glaubwürdigerweise ruiniert hat. Sehen Sie sich beide Segmente unten an.

„Der schwierigste Teil einer großartigen Party ist es, zu wissen, wann ich gute Nacht sagen soll. Aber nach sieben unvergesslichen Jahreszeiten habe ich beschlossen, zu gehen Snl„Nwodim schrieb in einer Erklärung.“ Ich bin Lorne für die Gelegenheit, den Castmates, den Autoren und der Crew für ihre Brillanz, Unterstützung und Freundschaft sehr dankbar für die Gelegenheit. Woche für Woche hat mir auf dieser Bühne mehr gelernt, als ich mir jemals hätte vorstellen können, und ich werde diese Erinnerungen und dieses Lachen immer mit mir tragen. “

Nwodims Ausstieg ist der jüngste Abgang in einem Exodus, zu dem Heidi Gardner, Michael Longfellow, Emil Wakim und Devon Walker gehören.

Anfang dieses Monats kündigte Lorne Michaels die Hinzufügung von fünf neuen Spielern in der 51 -Spiele -Besetzung an, darunter Ben Marshall, Veronika Slowikowska, Jerry Culhane und Tommy Brennan.

