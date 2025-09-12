Bisher haben über 4.000 Schauspieler, Regisseure und andere Mitglieder der Film- und TV -Branche ein Versprechen unterzeichnet, alle israelischen Filminstitutionen zu boykottieren, die als „mit dem“ Völkermord und der Apartheid gegen das palästinensische Volk ankommen „galten. Jetzt hat sich Paramount als erstes Studio entwickelt, das sich gegen den Boykott aussprach.

Der Chief Communications Officer von Paramount, Melissa Zukerman, in einer Erklärung, die von veröffentlicht wurde Vielfaltsagte: „Bei Paramount glauben wir an die Kraft des Geschichtenerzählens, Menschen zu verbinden und zu inspirieren, gegenseitiges Verständnis zu fördern und die Momente, Ideen und Ereignisse zu bewahren, die die Welt prägen, die wir teilen. Dies ist unsere kreative Mission.“

Die Aussage geht weiter:

„Wir sind nicht mit den jüngsten Bemühungen einverstanden, israelische Filmemacher zu boykottieren. Die Stille einzelner kreativer Künstler auf der Grundlage ihrer Nationalität fördert kein besseres Verständnis oder fördert die Sache des Friedens. Die globale Unterhaltungsindustrie sollte Künstler ermutigen, ihre Geschichten zu erzählen und ihre Ideen mit dem Publikum auf der ganzen Welt zu teilen. Wir brauchen mehr Engagement und Kommunikation – nicht weniger.“

Die Entscheidung von Paramount, diese Aussage zu treffen, folgt dem Studio, der seine jüngste Fusion mit David Ellisons Fallschirmsprung abgeschlossen hat, die erst vom FCC genehmigt wurde, nachdem Paramount der Trump -Verwaltung in Bezug auf ihre Nachrichtenberichterstattung bestimmte Zugeständnisse gemacht hatte. Das Weiße Haus hat in den letzten Monaten Israel größtenteils unterstützt, obwohl sich Trump gegen Israels jüngsten Militärstreik gegen Katar aussprach.