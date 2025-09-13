Daniel Day-Lewis hat seine Fans nicht verlassen! Das ist richtig, Cinephiles, sagte der schwer fassbare Schauspieler Rollstein In einem neuen Interview, dass er trotz früherer Kommentare (und einer echten Pause vom öffentlichen Leben) nie beabsichtigt hatte, sich von der Schauspielerei zurückzuziehen. Vermutlich ist er doch noch nicht so fertig?

Der Ablauf kam, als Day-Lewis und sein Sohn Ronan Day-Lewis derzeit für ihren kommenden Film werben, Anemone. Der Thriller ist sowohl das Debüt der jüngeren Tag-Lewis-Länge als auch der erste Film des Oscar-Gewinners seit 2017 hervorragend Phantomfaden.

„Jetzt zurückblicken-ich hätte es gut gemacht, um meinen Mund zu halten“, sagte Daniel Day-Lewis. „Es scheint einfach so, als würde ich darüber sprechen. Ich wollte nie in den Ruhestand gehen. Ich habe gerade aufgehört, diese bestimmte Art von Arbeit zu erledigen, damit ich noch andere Arbeiten erledigen konnte. Ich weiß nie … anscheinend wurde mir vorgeworfen, jetzt zweimal in den Ruhestand zu gehen.

Der Mann, der den größten Abraham Lincoln jemals spielte, sagte, dass die Entscheidung, vom Schauspielern zu brechen, wahrscheinlich darauf zurückzuführen war, dass er ziemlich hartnäckig war.

„Ich habe viel Stolz und dachte:“ Wenn ich darunter eine Linie zeichne, werde ich zu stolz sein, um darauf zurückzugehen. Weil ich weiß, dass es einen Tag kommen wird, an dem ich wieder versucht bin. Aber wenn ich gesagt habe, ich mache das nicht, werde ich es nicht tun „, sagte Daniel Day-Lewis. „Das zeigt nur, dass ich nicht so stolz bin, wie ich denke, ich bin es! Ich weiß nicht, ob etwas davon Sinn macht, David, aber ich denke, es ist wichtig, dass die Liebe der Arbeit selbst, die für mich nie gesunken ist.“

Rollstein„David Fear hat sich ein wenig tiefer in das Thema eingereicht und auf ein gemeinsames Interview aus den frühen 2000er Jahren zusammengefügt, in dem Daniel Day-Lewis sagte, dass eine Frage zu seiner Work-Life-Balance“ darauf hindeutet, dass es keine Verbindung zwischen den beiden gibt „. Dieses Mal erklärte Daniel Day-Lewis, dass seine kreative Arbeit im Alter lediglich mehr Anstrengungen und persönliche Ressourcen erfordert.

„Wenn ich älter werde, braucht es mich immer länger, um meinen Weg zurück zu dem Ort zu finden, an dem der Ofen wieder brennt. „Und es war von Anfang bis Ende nur reine Freude, diese Zeit mit ihm zusammen zu verbringen.“ Augenblicke später fügte er hinzu: „Ich wünschte, Sie wären in meinem Namen in diesen Zeiten da und bringen Sie dieses Zitat dann auf.“

Als der Schauspieler 2017 seine Pensionierung ankündigte, schickte er Schockwellen in Hollywood. Der Schauspieler schien an oder in der Nähe seines kreativen Höhepunkts zu sein und Phantomfaden Daniel Day-Lewis erwarb eine Nominierung für den besten Schauspieler bei den 90. Academy Awards. (Der Film wurde auch für das beste Bild, den besten Regisseur für Paul Thomas Anderson und die beste Originalpartitur nominiert.) Komplizierte Angelegenheiten war die abrupte, halbfrigide Natur der Ankündigung.

„Daniel Day-Lewis wird nicht mehr als Schauspieler arbeiten“, heißt es in einer Erklärung seines Sprechers. „Er ist allen seinen Mitarbeitern und Publikum in den vielen Jahren sehr dankbar. Dies ist eine private Entscheidung, und weder er noch seine Vertreter werden weitere Kommentare zu diesem Thema abgeben.“

Also, was genau brachte Daniel Day-Lewis wieder ins Rampenlicht? Wie bereits erwähnt, können Sie seinem Sohn und Kollaborateur danken. (Die Tag-Lewis-Männer haben auch die mitgeschrieben Anemone Drehbuch zusammen.)

„Ich hatte eine verbleibende Traurigkeit, weil ich wusste, dass Ronan Filme machen würde, und ich ging davon weg“, sagte Daniel Day-Lewis. „Ich dachte, wäre es nicht schön, wenn wir etwas zusammen tun und einen Weg finden könnten, es vielleicht zu enthalten, damit es nicht unbedingt etwas sein musste, das alle Utensilien einer großen Produktion erforderte.“

Während er sagte, er habe „bestimmte Vorbehalte, wieder in der öffentlichen Welt zurück zu sein“, machte Ronan Day-Lewis „ziemlich klar, dass er es nicht tun würde, wenn ich es nicht tat“. Die Dinge, die wir für unsere Kinder tun, Amirite?

„Es war nur eine Art Angst auf niedriger Ebene, (eine) Angst, sich mit dem Geschäft des Filmemachens wieder zu engagieren“, sagte Daniel Day-Lewis. „Die Arbeit war immer etwas, das ich geliebt habe. Ich habe nie aufgehört, die Arbeit zu lieben. Aber es gab Aspekte der Lebensweise, die damit verbunden war, mit denen ich mich nie abgefunden hatte – von dem Tag an, an dem ich heute angefangen habe.“

Er fügte hinzu, dass trotz seiner jahrelangen Schauspielerfahrung dieser „Genesung“ -Prozess immer noch seinen Tribut fordert.

„Es gibt etwas an diesem Prozess, der mich am Ende ausgehöhlt fühlte“, sagte Daniel Day-Lewis. „Ich meine, ich war gut kennengelernt. Ich habe verstanden, dass alles Teil des Prozesses war und dass es irgendwann eine Regeneration geben würde. Und es war nur wirklich in der letzten Erfahrung (Phantom Faden) Dass ich mich ziemlich stark fühlte, dass es vielleicht nicht mehr diese Regeneration geben würde. Dass ich wahrscheinlich einfach nur davon fernhalten sollte, weil ich nichts anderes zu bieten hatte. “

Sicher, Sie könnten sich über die lästige Natur der Elite-Kreativen verärgern, die Karriere-Ping-Pong spielen. (Zumal die meisten von uns Schlubs diese Wahl nicht haben.) Ebenso könnten Sie sauer sein, dass es die Geißel des Nepotismus war, der ihn schließlich von der Couch brachte. Aber am Ende des Tages ist einer der besten Schauspieler, die jemals leben, wieder das, was er am besten kann, also ist das einer Feier wert.

Wie der Schriftsteller bereits angedeutet hat, ist es nicht das erste Mal, dass Day-Lewis „in den Ruhestand“ ist. Als Vielfalt Bekannt, er verließ das Schauspiel 1997, um „Schuhmacher in Italien zu werden“ Der Boxer. Er kehrte nur im Jahr 2002 mit einem kleinen Film namens zurück Banden von New York. (Daniel Day-Lewis ‚2017-2025 Pause bleibt hauptsächlich ein Rätsel, und er trat nur im Jahr 2024 bei einem Martin Scorsesese-Tribut-Event öffentlich auf.)

Anemone Am 3. Oktober vor einem erweiterten Zeitplan am 10. Oktober eröffnet in Limited Release. Der Film spielt auch Sean Bean, Samantha Morton und Safia Oakley-Green. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=hvqoymi98oi