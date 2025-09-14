Zu den Konkurrenten bei den Emmy Awards 2025 gehören einige der größten TV-Erfolge dieses Jahres aus der umwerfenden Kraft von Jugend’s Single nimmt die anhaltende Heiterkeit von HBO Max’s ein Hacks. Die anderen Nominierten in diesem Jahr repräsentieren auch einige wilde erfolgreiche Schwankungen der wichtigsten Netzwerke und Streamer, wobei die Gewinner -Shows am Sonntagabend auf CBS enthüllt werden.

In der Kategorie der herausragenden Komödie mögen Alaune Abbott ElementaryAnwesend Der BärUnd Nur Morde im Gebäude werden von erstmaligen Nominierten begleitet SchrumpfungAnwesend Das StudioUnd Niemand will das. Auch im letzten Mal befindet sich die gefeierte FX Was wir im Schatten tunAber leider fühlt es sich unwahrscheinlich an, dass die Vampire -Komödie den Hauptpreis für die letzte Saison gewährt.

Der Wettbewerb für den Outstanding Drama Series Award ist eine besonders düstere Sammlung von Serien, einschließlich Dramen am Ende der Welt Der letzte von unsAnwesend ParadiesUnd Andor (Wenn Sie zählen, was mit Ghor passiert ist). Die Shows, die in unserer Realität basieren Der Diplomatder medizinische Blut von Der Pittder Spionage von Langsame Pferdeund die Soziopathen von Der weiße Lotus. Zumindest in dieser letzten Saison von Abfindung Hatte ein bisschen Happy End?

Verwandte Video

Im Jahr 2024 ließ Netflix einen außer Kontrolle geratenen Preis in die Hände getroffen Baby Rentierund zum zweiten Mal in Folge sieht es so aus, als würde es die Kategorien der limitierten Serie dank eines anderen britischen Dramas, der vier-Episode, wieder dominieren Jugend. Es ist jedoch mit einem bedeutenden Wettbewerb konfrontiert, einschließlich der letzten Saison der früheren Emmy -Gewinner Schwarzer Spiegeldie neueste Ausgabe von Netflixs Monster Serie HBOs Dunkelheit Der Batman Spinoff Der Pinguinund die gefeierte Michelle Williams-Startring-Dramedy Für Sex sterben.

Nate Bargatte (Folge‚S Comedian of the Year im Jahr 2023) wird am 14. September die EMMY Awards 2025 ausrichten, die auf CBS ausgestrahlt und auf Paramount+ ab 20:00 Uhr ET/17:00 Uhr PT gestreamt werden. Schauen Sie sich die Liste der Nominierten unten an. Wir werden den Beitrag die ganze Nacht über die Gewinner live aktualisieren.

Comedy -Serie

Hauptdarsteller in einer Comedy -Serie

Adam Brody, Niemand will das

Seth Rogen, Das Studio

Jason Segel, Schrumpfung

Martin Short, Nur Morde im Gebäude

Jeremy Allen White, Der Bär

Lead -Schauspielerin in einer Comedy -Serie

Uzo aduba, Die Residenz

Kristen Bell, Niemand will das

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, Der Bär

Jean Smart, Hacks

Drama -Serie

Hauptdarsteller in einer Drama -Serie

Sterling K. Brown, Paradies

Gary Oldman, Langsame Pferde

Pedro Pascal, Der letzte von uns

Adam Scott, Abfindung

Noah Wyle, Der Pitt

Lead -Schauspielerin in einer Drama -Serie

Kathy Bates, Matlock

Sharon Horgan, Schlechte Schwestern

Britt niedriger, Abfindung

Bella Ramsey, Der letzte von uns

Keri Russell, Der Diplomat

Limitierte Serie

Hauptdarsteller in einer limitierten Serie oder einem limitierten Film

Colin Farrell, Der Pinguin

Stephen Graham, Jugend

Jake Gyllenhaal, Vermutet unschuldig

Bryan Tyree Henry, Dope Dieb

Cooper Koch, Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez

Lead -Schauspielerin in einer limitierten Serie oder einem limitierten Film

Cate Blanchett, Haftungsausschluss

Meghann Fahy, Sirenen

Rashida Jones, Schwarzer Spiegel

Cristin Milioti, Der Pinguin



Michelle Williams, Für Sex sterben

Unterstützer Schauspieler in einer Comedy -Serie

Ike Barinholtz, Das Studio

Colman Domingo, Die vier Jahreszeiten

Harrison Ford, Schrumpfung

Jeff Hiller, Jemand irgendwo

Ebon Moss-Bachrach, Der Bär

Michael Urie, Schrumpfung

Bowen Yang, Samstagabend live

Nebenschauspielerin in einer Comedy -Serie

Liza Colón-Zayas, Der Bär

Hannah Einbinder, Hacks

Kathryn Hahn, Das Studio

Janelle James, Abbott Elementary

Catherine O’Hara, Das Studio

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Jessica Williams, Schrumpfung

Nebenschauspieler in einer Drama -Serie

Zach Cherry, Abfindung

Walton Goggins, Der weiße Lotus

Jason Isaacs, Der weiße Lotus

James Marsden, Paradies

Sam Rockwell, Der weiße Lotus

Tramell Tillman, Abfindung

John Turturro, Abfindung

Nebenschauspielerin in einer Drama -Serie

Patricia Arquette, Abfindung

Carrie Coon, Der weiße Lotus

Katherine Lanasa, Der Pitt

Julianne Nicholson, Paradies

Parker Posey, Der weiße Lotus

Natasha Rothwell, Der weiße Lotus

Aimee Lou Wood, Der weiße Lotus

Unterstützer Schauspieler in einer limitierten oder Anthologie -Serie oder einem Film

Javier Bardem, Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez

Bill Camp, Vermutet unschuldig

Owen Cooper, Jugend

Rob Delaney, Für Sex sterben

Peter Sarsgaard, Vermutet unschuldig

Ashley Walters, Jugend

Unterstützende Schauspielerin in einer limitierten oder Anthologie -Serie oder einem Film

Erin Doherty, Jugend

Ruth Negga, Vermutet unschuldig

Deirdre O’Connell, Der Pinguin

Chloë Sevigny, Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez

Jenny Slate, Für Sex sterben

Christine Tremarco, Jugend

Hervorragende Talkserie

Die tägliche Show

Jimmy Kimmel Live

Die Late Show mit Stephen Colbert

Hervorragender Reality -Wettbewerbsprogramm