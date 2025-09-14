Zu den Konkurrenten bei den Emmy Awards 2025 gehören einige der größten TV-Erfolge dieses Jahres aus der umwerfenden Kraft von Jugend’s Single nimmt die anhaltende Heiterkeit von HBO Max’s ein Hacks. Die anderen Nominierten in diesem Jahr repräsentieren auch einige wilde erfolgreiche Schwankungen der wichtigsten Netzwerke und Streamer, wobei die Gewinner -Shows am Sonntagabend auf CBS enthüllt werden.
In der Kategorie der herausragenden Komödie mögen Alaune Abbott ElementaryAnwesend Der BärUnd Nur Morde im Gebäude werden von erstmaligen Nominierten begleitet SchrumpfungAnwesend Das StudioUnd Niemand will das. Auch im letzten Mal befindet sich die gefeierte FX Was wir im Schatten tunAber leider fühlt es sich unwahrscheinlich an, dass die Vampire -Komödie den Hauptpreis für die letzte Saison gewährt.
Der Wettbewerb für den Outstanding Drama Series Award ist eine besonders düstere Sammlung von Serien, einschließlich Dramen am Ende der Welt Der letzte von unsAnwesend ParadiesUnd Andor (Wenn Sie zählen, was mit Ghor passiert ist). Die Shows, die in unserer Realität basieren Der Diplomatder medizinische Blut von Der Pittder Spionage von Langsame Pferdeund die Soziopathen von Der weiße Lotus. Zumindest in dieser letzten Saison von Abfindung Hatte ein bisschen Happy End?
Im Jahr 2024 ließ Netflix einen außer Kontrolle geratenen Preis in die Hände getroffen Baby Rentierund zum zweiten Mal in Folge sieht es so aus, als würde es die Kategorien der limitierten Serie dank eines anderen britischen Dramas, der vier-Episode, wieder dominieren Jugend. Es ist jedoch mit einem bedeutenden Wettbewerb konfrontiert, einschließlich der letzten Saison der früheren Emmy -Gewinner Schwarzer Spiegeldie neueste Ausgabe von Netflixs Monster Serie HBOs Dunkelheit Der Batman Spinoff Der Pinguinund die gefeierte Michelle Williams-Startring-Dramedy Für Sex sterben.
Nate Bargatte (Folge‚S Comedian of the Year im Jahr 2023) wird am 14. September die EMMY Awards 2025 ausrichten, die auf CBS ausgestrahlt und auf Paramount+ ab 20:00 Uhr ET/17:00 Uhr PT gestreamt werden. Schauen Sie sich die Liste der Nominierten unten an. Wir werden den Beitrag die ganze Nacht über die Gewinner live aktualisieren.
Comedy -Serie
Hauptdarsteller in einer Comedy -Serie
- Adam Brody, Niemand will das
- Seth Rogen, Das Studio
- Jason Segel, Schrumpfung
- Martin Short, Nur Morde im Gebäude
- Jeremy Allen White, Der Bär
Lead -Schauspielerin in einer Comedy -Serie
- Uzo aduba, Die Residenz
- Kristen Bell, Niemand will das
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Ayo Edebiri, Der Bär
- Jean Smart, Hacks
Drama -Serie
Hauptdarsteller in einer Drama -Serie
- Sterling K. Brown, Paradies
- Gary Oldman, Langsame Pferde
- Pedro Pascal, Der letzte von uns
- Adam Scott, Abfindung
- Noah Wyle, Der Pitt
Lead -Schauspielerin in einer Drama -Serie
- Kathy Bates, Matlock
- Sharon Horgan, Schlechte Schwestern
- Britt niedriger, Abfindung
- Bella Ramsey, Der letzte von uns
- Keri Russell, Der Diplomat
Limitierte Serie
Hauptdarsteller in einer limitierten Serie oder einem limitierten Film
- Colin Farrell, Der Pinguin
- Stephen Graham, Jugend
- Jake Gyllenhaal, Vermutet unschuldig
- Bryan Tyree Henry, Dope Dieb
- Cooper Koch, Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez
Lead -Schauspielerin in einer limitierten Serie oder einem limitierten Film
- Cate Blanchett, Haftungsausschluss
- Meghann Fahy, Sirenen
- Rashida Jones, Schwarzer Spiegel
- Cristin Milioti, Der Pinguin
- Michelle Williams, Für Sex sterben
Unterstützer Schauspieler in einer Comedy -Serie
- Ike Barinholtz, Das Studio
- Colman Domingo, Die vier Jahreszeiten
- Harrison Ford, Schrumpfung
- Jeff Hiller, Jemand irgendwo
- Ebon Moss-Bachrach, Der Bär
- Michael Urie, Schrumpfung
- Bowen Yang, Samstagabend live
Nebenschauspielerin in einer Comedy -Serie
- Liza Colón-Zayas, Der Bär
- Hannah Einbinder, Hacks
- Kathryn Hahn, Das Studio
- Janelle James, Abbott Elementary
- Catherine O’Hara, Das Studio
- Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
- Jessica Williams, Schrumpfung
Nebenschauspieler in einer Drama -Serie
- Zach Cherry, Abfindung
- Walton Goggins, Der weiße Lotus
- Jason Isaacs, Der weiße Lotus
- James Marsden, Paradies
- Sam Rockwell, Der weiße Lotus
- Tramell Tillman, Abfindung
- John Turturro, Abfindung
Nebenschauspielerin in einer Drama -Serie
- Patricia Arquette, Abfindung
- Carrie Coon, Der weiße Lotus
- Katherine Lanasa, Der Pitt
- Julianne Nicholson, Paradies
- Parker Posey, Der weiße Lotus
- Natasha Rothwell, Der weiße Lotus
- Aimee Lou Wood, Der weiße Lotus
Unterstützer Schauspieler in einer limitierten oder Anthologie -Serie oder einem Film
- Javier Bardem, Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez
- Bill Camp, Vermutet unschuldig
- Owen Cooper, Jugend
- Rob Delaney, Für Sex sterben
- Peter Sarsgaard, Vermutet unschuldig
- Ashley Walters, Jugend
Unterstützende Schauspielerin in einer limitierten oder Anthologie -Serie oder einem Film
- Erin Doherty, Jugend
- Ruth Negga, Vermutet unschuldig
- Deirdre O’Connell, Der Pinguin
- Chloë Sevigny, Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez
- Jenny Slate, Für Sex sterben
- Christine Tremarco, Jugend
Hervorragende Talkserie
- Die tägliche Show
- Jimmy Kimmel Live
- Die Late Show mit Stephen Colbert
Hervorragender Reality -Wettbewerbsprogramm
- Das erstaunliche Rennen
- Rupauls Drag Race
- Überlebende
- Top -Koch
- Die Verräter