Unser wiederkehrender Serien -Track von Track findet Künstler, die Leser durch jeden Song in ihrer neuesten Veröffentlichung führen. In dieser Ausgabe bricht Algernon Cadwallader ihr erstes neues Album seit 14 Jahren auf. Ich versuche keinen Gedanken zu haben.

Die Emo Revival -Szene der späten 2000er und frühen 2000er Jahre 2010. Obwohl die Bands nie so lange zu halten schienen, haben ihre rohen Auftritte und ihr melodisches Songwriting zu einem Erbe geführt, das bis heute in Indie -Kreisen verehrt wird. Fans feiern weiterhin Bands wie Modern Baseball, Glocca Morra und ja, den geliebten Algernon Cadwallader, und aus gutem Grund. Zum Glück für diese Fans (und diese Fans allein) ist Algernon Cadwallader nicht nur von The Dead gestiegen – der Act ist mit einem brandneuen Album zurück, deren erste Platte seit 14 Jahren. Ich versuche keinen Gedanken zu haben.

Vor heute hatte Algernon Cadwallader nur zwei LPS in voller Länge in ihrem Namen: 2011er Papagei fliegt und ihr berühmtes Debüt 2008 Eine Art Cadwalladerwas wir das beste Emo -Album genannt haben FolgeDie ersten 15 Jahre. Wie aus der Lead -Single „Hawk“ beweist, klingt die Band jedoch so, als hätten sie trotz anderthalb Jahrzehnten, die vorbeifliegen, keinen Beat verpasst.

Die neuen Songs haben Mathy-Riffs, Twinkly-Gitarren, Yelpy-Vocals und Off-Kilter-Songstrukturen-was bedeutet, dass es sich um eine echte Algernon-Cadwallader-Platte durch und durch. Wenn sich in der chemischen Reaktion, die Algernon Cadwallader ist, erkennbar verändert hat, ist es ein zusätzliches Gefühl der gelebten Erfahrung in der Lyrik. Die Rufe von Frontmann Peter Helmis fühlen sich genauso dringend wie in früheren Veröffentlichungen, haben aber jetzt ein zusätzliches Maß an Perspektive und schauen genauso nach außen aus wie nach innen.

„Ich lebte in einem Van, unten am Wasser. Im wahrsten Sinne des Jahres 22 Monate“, erzählt Helmis Folge über Album näher „World of Differenz“. „Es gab mir einen Blick auf den unnötigen Schatten, der auf Menschen ohne Häuser geworfen wird und wie wir alle mehr gemeinsam haben als wir denken könnten.“

Letztlich, Ich versuche keinen Gedanken zu haben Nutzt erfolgreich die Magie von Algernon Cadwalladers ersten beiden Bemühungen, während sie ihre Angst auf 2025 umfristet. Nennen Sie diese Art von Cadwallader.

