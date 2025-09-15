Die Coachella 2026 -Gerüchteküche heizt sich auf, mit Sabrina Carpenter und Karol G unter den Namen, die im nächsten Jahr zur Schlagzeile markiert sind, wie aus einem neuen Bericht von einem neuen Bericht von Rollstein.

HitsDailyDouble erwähnte auch die Namen von Carpenter und Karol G als bestätigte Coachella -Headliner in seinem eigenen Bericht, und fügte hinzu, dass Kendrick Lamar, Dua Lipa und Anyma zu den anderen Namen in der Mischung für einen Headliner -Slot gehören. Rollstein berichtet, dass „der letzte Headliner-außerhalb des Tanzmusik-Spots After Yours-noch nicht festgenagelt werden muss.“

Carpenter trat zuvor im Jahr 2024 in Coachella auf, während Karol G im Jahr 2022 auf dem Indio-Gelände debütierte. Beide Künstler werden jedoch erstmals 2026 Headliner sein. Das Festival fällt am 10. und 17. und 17. bis 19. Jahrhundert aus.