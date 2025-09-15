In unserem Feature -Serien -Track von Track führt Künstler die Leser durch jeden Song in ihrer neuesten Veröffentlichung. In dieser Ausgabe brechen Parzellen ihr wunderschönes drittes Album auf, Geliebt.

Seit ihrer ersten Veröffentlichung vor fast 10 Jahren haben Pakete ihre eigene einzigartige Sprache fließend gesprochen. Ihre Musik wurde von Anfang an geschickt synkopiert und mit Stimmharmonien bedeckt. Da sie in Statur gewachsen sind, hat es auch ihren Klang und expandierte sich nach außen, um jazzige Florier-, Disco-induzierte Chaos oder majestätische elektronische Passagen zu integrieren. Aber selbst als sie ihren hybriden Pop-Rock-Tarif aufgenommen haben, ist der Kerngeräusch des Quintetts erkennbar und gründlich faszinierend geblieben.

Geliebtdas dritte Album der Band, drills in tiefer in diesen Kern als je zuvor. Es ist das intimste und reduzierteste, das die Gruppe je geklungen hat, mit einem massiven Schwerpunkt auf Live-Instrumenten. Sie können sie physisch zusammengekauert hören, während sie Vocals verfolgen, mit einer kaleidoskopischen Mischung aus fünfteiligen Harmonien, die an jeder Ecke warten. Geliebt ist verletzlich und nackt, wobei die Bandmitglieder sich als Schutzpanzer verwenden. Es ist nicht ganz so euphorisch wie beispielsweise ihr elektrisierendes Debüt von 2018, aber Pakete erschweren selbst die ernststen Aussagen mit reicher Musikalität und leidenschaftlichem Umweg.

Die Reise des Albums begann nach einer sechsmonatigen Pause Anfang 2023, als die Band seit ihrer Gründung im Jahr 2014 zum ersten Mal ausgeruht wurde. Als das Quintett aus dem Gitarristen Jules Crommelin, Keyboarder Louie Swain, Keyboarder/Gitarrist Patrick Hetherington, Bassist Noah Hill und Tramboar Anatole Anatole Anatole Anatole Anatole Anatole, mit dem Keyboarder. Kontinente.

Wie die Werbevideos und Bilder vermuten lassen, Geliebt sieht die Gruppe, die eine boy-bandähnliche Präsentation umfasst; Jedes Video hat sich bisher fast wie ein Jeans -Werbespot anfühlt. Aber dieser spielerisch authentische Look spiegelt die Offenheit dieser Songs wider. Für jede Lyrik über die gewonnene oder verlorene Liebe verschließen die Mitglieder von Paketen die Arme zusammen und singen für einander. Die kommunale Atmosphäre ist ansteckend – und besser noch ihre Live -Show, die eines der ansprechendsten und ekstatischsten ist.

Lesen Sie Jules Crommelin und Patrick Hetherington von Parcels ‚vollem Track durch Track -Aufschlüsselung Geliebt unten. Streamen Sie die vollständige LP unten und holen Sie sich hier eine physische Kopie.