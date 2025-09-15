Stephen Colbert erhielt am Sonntagabend bei den Emmys 2025 eine mitreißende Ovation. Mit seinem Späte Show Der Gastgeber wurde bis zum nächsten Mai beschlagnahmt und ergriff den Moment, um seine Mitarbeiter scherzhaft auf potenzielle zukünftige Arbeitgeber auszudrücken.

„Während ich Ihre Aufmerksamkeit habe: Vermittelt jeder, weil ich 200 sehr qualifizierte Kandidaten habe, die im Juni verfügbar sein werden“, sagte er. „Ich habe auch meinen Lebenslauf mitgebracht, aber ich hatte nicht die Gelegenheit, meinen Headshot zu aktualisieren.“

Später am Abend erhielt Colbert den Emmy für herausragende Talkshow.

CBS kündigte die Stornierung der an Späte Show mit Stephen Colbert Im Juli nannte es „nur eine finanzielle Entscheidung vor einem herausfordernden Hintergrund in der späten Nacht“ und nicht mit Paramounts bevorstehender Fusion mit Skydance zu tun. Dennoch haben einige Kritiker spekuliert, dass Colbert – einer der am meisten ausgesprochenen Gegner von Donald Trump – als Opferlamm angeboten wurde, um die Trump -Regierung zu beruhigen, um die Fusion über die Ziellinie zu erhalten.