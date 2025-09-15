In unserem Feature -Serien -Track von Track führt Künstler die Leser durch jeden Song in ihrer neuesten Veröffentlichung. In dieser Ausgabe bricht Liquid Mike ihr neues Album auf, Die Hölle ist ein Flughafen.

Wenn Sie sich an Power-Pop interessieren, von Stimmen-artigem Indie-Rock oder melodischen Bangern mit großen Gitarren und noch größeren Chöre geführt haben, haben Sie sich wahrscheinlich bereits zu einem schönen, hohen Glas flüssigem Mike geholfen. Ihr Rückenkatalog und das Breakthrough -Album des letzten Jahres, Paul Bunyans Schleudersprechen Sie für sich. Und wenn Sie Ihren Durst nach Rock ’n‘ Roll mit Liquid Mike noch nicht gestrichen haben, ist es jetzt so gut wie immer, diesen ersten Schluck zu nehmen. Die Michigan -Band kehrt diese Woche mit einem brandneuen Album zurück. Die Hölle ist ein FlughafenEine weitere Sammlung kurzer, druckvoller Ohrwurm -Marmeladen.

Mit 14 Liedern von 77 Sekunden bis 169 Sekunden lang, 169 Sekunden, Länge, Die Hölle ist ein Flughafen Findet flüssige Mikrofon so effizient wie immer. Kleinstadt Geschichten über die Schwierigkeiten, alles herauszufinden und Geschichten von Rocktouren gleichermaßen in diese Nuggets von reiner, gitarrengetriebener Güte zu finden.

„Ich denke, das kommt wahrscheinlich viel dieser Songs in das Herz Folge„Nur zwischen zwei Dingen in der Mitte stecken. Es ist frustrierend.“

Vielleicht ist das einzige, was beeindruckender ist als Maple’s beständig scharfer Stift, seine Produktivität. Die Hölle ist ein Flughafen kommt nur eineinhalb Jahre danach an Paul Bunyans SchleuderUnd wie Maple es sagt, war ein Großteil der Aufzeichnungen vor langer Zeit bereit, vor langer Zeit zu gehen. Melodien wie „Crop Circles“, die vor einem ganzen Jahr fallen, scheinen solche Ansprüche zu unterstützen.

„Ich denke, das ist nur das Tempo, das wir uns zu diesem Zeitpunkt für uns selbst gesetzt haben“, erklärt Maple. „Es ist genau das, woran wir es gewohnt sind, und die Dinge haben das für uns nicht drastisch verändert. Wir sind immer immer wieder zu Hause … wir nehmen nur auf.“

Nun, das ist in Ordnung für uns. Halten Sie die Ripper kommen, Mike.

Lesen Sie Mike Maple von Liquid Mikes vollem Titel durch die Aufschlüsselung Die Hölle ist ein Flughafen und streamen Sie die vollständige LP unten.