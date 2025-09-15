Im nächsten Monat bringt die Veröffentlichung von Liefere mich aus dem Nichtsder Bruce Springsteen -Biopic über die Entstehung seines wegweisenden Albums Nebraska. Ein neuer Trailer für den Film wurde während der Emmy Awards am Sonntag uraufgeführt, die unten zu sehen ist.

Geschrieben und inszeniert von Scott Cooper (Verrücktes Herz) und adaptiert von Warren Zanes ‚2023 Biographie, Liefern Sie mich aus dem Nichts: Die Herstellung von Bruce Springsteens NebraskaDer Film zeichnet die Entwicklung des Albums von 1982 auf. Aus dem Blockbuster -Erfolg von kommen Der FlussSpringsteen zog sich mit einem Vier-Spur-Rekorder in sein Schlafzimmer zurück und stellte eine rohe, intime Reihe von Liedern her. Trotz des Label-Drucks, Vollbandversionen freizugeben, hielt er letztendlich bei den eindringlichen Heimaufnahmen fest-genau die, die wurden Nebraska.

Jeremy Allen White spielt als Springsteen mit Jeremy Strong den Manager des Musiker, Jon Landau. Die Besetzung umfasst auch Paul Walter Hauser, Odessa Young, Marc Maron, Gabby Hoffman, Stephen Graham und Johnny Cannizzaro. Liefere mich aus dem Nichts wird am 24. Oktober in den Kinos veröffentlicht.

Verwandte Video

Zusammen mit der Veröffentlichung des Films hat Springsteen angekündigt Nebraska ’82: Erweiterte AusgabeEine Fünf-Disc-Kollektion mit einer remastered-Version des Originalalbums, der sagenumwobenen elektrischen Version von Nebraska, Solo Outtakes aus der Ära und einem neu gedrehten Performance-Film des Albums, das im Count Basie Theatre in Red Bank, New Jersey, aufgenommen wurde. Vorbestellungen dauern jetzt.

https://www.youtube.com/watch?v=ourx3n2ltlc