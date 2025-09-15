Rolling Loud wird im November in Indien sein Debüt mit einer Aufstellung von Central Cee, Don Toliver, Wiz Khalifa und Punjabi -Superstar Karan Aujla geben.

Das erste rollende lautes Indien geht unter Laut Park in Kharghar, Navi Mumbai vom 22. November-23. November. Die 2025 -Aufstellung enthält auch Namen wie Hanumankind, Göttliche, NAV, Swae Lee, Ski -Maske The Slump God, Denzel Curry, Dababy, 310babii, Gurinder Gill, Sheck Wes, Westside Gunn und mehr.

„Rolling Louds Mission war es schon immer, Hip-Hop in wirklich globaler Ebene zu fördern, und das Festival nach Indien zu bringen ist seit Jahren ein Ziel von uns“, sagte Matt Zingler und Tariq Cherif. „Karan Aujla Headline dieses Debüt ist historisch-das erste Mal, dass ein Künstler aus dem Gastland die Rechnung mit einem internationalen Rolling lautet. Neben neuen Headliner-Kurven von Central Cee und Don Toliver spiegelt diese Aufstellung sowohl die weltweite Kraft des Hip-Hops als auch die aufstrebende Stärke Indiens wider.

Tickets für das Rolling Loud India werden ab dem 8. September um 15:00 Uhr IST durch den Distrikt verkauft.

