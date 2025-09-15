Während einer Preisverleihung ist es nicht ungewöhnlich, ein oder zwei Piepe zu hören, noch eine politische Botschaft zu hören. Während der Emmy Awards 2025 haben wir beide dank Hannah Einbinders erste Akzeptanzrede für ihre Rolle als Nebendarstellerin in der HBO Max Original Series erhalten Hacks.

Markieren Sie ihren ersten Emmy -Sieg (nachdem sie für alle vier Spielzeiten nominiert wurde Hacks) Einbinder gab in ihrer Rede zu, dass sie mit der Idee war, auch „Punkrock“ zu gewinnen.

Sie fuhr dann fort, ihre Bemerkungen mit der Aussage „Geh Vögel, fick Eis, freier Palästina!“ Für den kleinsten Kontext haben die Philadelphia Eagles das heutige Fußballspiel gegen die Kansas City Chiefs gewonnen. „Fuck Ice“ wurde von den Netzwerkzensoren, wahrscheinlich aufgrund der Obszönität, von den Netzwerkzensoren bewegt, aber das war der einzige Teil ihrer Aussage, der während der Live -Sendung nicht hörbar war.