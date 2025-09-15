David Lynchs ehemaliges Hollywood Hills -Verbindungen steht zum Verkauf zu einem Preis von 15.000.000 USD.

Das weitläufige 2,3 Hektar große Nachlass in der Senalda Road 7017 in Los Angeles umfasst Lynchs ehemalige Hauptresidenz, das Beverly Johnson House, das 1963 von Lloyd Wright, dem Sohn von Frank Lloyd Wright, entworfen wurde. Das Anwesen verfügt auch über ein Gebäude, in dem einst Lynchs Produktionsfirma untergebracht war, zusammen mit seiner privaten Bearbeitungssuite und seinem Vorführraum, der auf dem Bildschirm verewigt wurde Lost Highway.

Darüber hinaus umfasst das Gelände ein Pool- und Poolhaus, ein zweistöckiges Gästehaus und einen weiteren Wohnraum mit einem Schlafzimmer. Sie können Fotos auf der Auflistung auf Zillow sehen.

Marc Silver, einer der Listing -Agenten für die Immobilie, erzählte dem dem Wall Street Journal Dass die Hoffnung für einen Fan von Lynch oder einer Stiftung ist, die Immobilie zu kaufen und es in ein Museum zu verwandeln. „Es wäre ein sehr starker Kandidat für die historische Bezeichnung“, fügte Silver hinzu.

Lynch starb im Januar 2025 im Alter von 78 Jahren. Im Juni zog sein persönliches Archiv nach einer Auktion 4,25 Millionen US -Dollar ein.