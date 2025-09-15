<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Hannah Strocking, Madison Pettis und Yvonne Orji kommen mit Kyle Meredith ein, um über ihre neue Netflix -Komödie zu sprechen Das falsche Pariseine Rom-Com, die die Reality-Dating-Show Trope auf den Kopf weckt. Der Film folgt Miranda Cosgroves Charakter, als sie sich für eine Dating -Show in Paris, Frankreich, anmeldet – nur um sich in Paris, Texas, zu finden. Während sie versucht, eliminiert zu werden, holt sie echte Gefühle auf und es kommt zu Chaos. Die Darsteller sprechen mit Kyle über die Show-A-A-Show-Stimmung, spielen wilde Charaktere und wie reale Liebe den Reality-TV-Filter überlebt (oder nicht). Hören Sie oben oder wo immer Sie Ihre Podcasts bekommen.

Jeder Schauspieler bringt eine bestimmte Version von Mayhem auf den Bildschirm. Pettis schreibt einen schweren südländischen Akzent für die Entsperren der Stimmung ihres Charakters zu: „Es gibt ein“ segne dein Herz „. Strumpf beugte sich in der Zwischenzeit in die Absurdität mit schwindelerregendem Selbstvertrauen: „Ich ströme normalerweise keinen Eisprung, aber ich liebe Bombe im wirklichen Leben sehr. Vielleicht stalke ich ein wenig. Nur Miller Lite-Level-Stalking.“ Und Orji, die im wirklichen Leben tatsächliche Reality-Shows veranstaltet, brachte ihrem fiktiven Gastgeber eine hoffnungsvolle Aufrichtigkeit: „Ich gehe immer mit vollen Herzen und offenen Augen hinein. Aber ich habe gelernt, dass Reality-Shows immer ein integriertes Chaos haben … und so lebe ich nicht mein Leben.“

Dennoch gibt es unter der Satire ein bisschen Wahrheit. „Manche Leute wollen wirklich Liebe“, sagt Orji. „Und andere wollen nur ihre 15 Minuten. Diese Maschine kann Sie machen oder brechen.“ Pettis fügt hinzu, dass der Film zwar Spaß macht, aber auch die Aufrichtigkeit hinter den Motiven der Menschen ehrt – irgendwie. „Sie können sehr schnell stereotyp gehen“, lacht sie. „Aber wir haben hart gearbeitet, um es auf dem Boden zu halten – auch wenn wir mechanische Bullen fahren oder die lächerlichsten Dinge sagten.“ Und ja, bestätigt sie, das mechanische Bullenreiten war real. „Mein Kern hat sich immer noch nicht erholt.“

Hannah Stocking, Madison Pettis und Yvonne Orji darüber aus Das falsche Paris

https://www.youtube.com/watch?v=aecycpkvrke

