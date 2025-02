Green Day entwickelt einen neuen Comedy-Comedy-Film mit dem Titel New Years Rev..

Inspiriert von ihren frühen Tagen, in einem Sprinterwagen zu touren, New Years Rev. Stars drei beste Freunde (gespielt von Mason Thames, Kylr Coffman und Ryan Foust), die fälschlicherweise glauben, dass sie für den Green Day bei einem Silvesterkonzert in Los Angeles eröffnet werden. Der Film folgt dem Trio, wenn sie sich in einen Van stapeln und machte sich auf den Weg nach Kalifornien und begann eine Reise, die verspricht, „luddy, schelmisch und voller Abenteuer“ zu sein.

Neben Thames, Coffman und Foust, der den Film leitete, Das Büro“S Jenna Fischer und Angela Kinsey Co-Star im Film. Fischers Ehemann Lee Kirk (Gewöhnliche Welt), ist an Bord, um zu schreiben und zu leiten New Years Rev.Während Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt und Tre Cool als Produzenten im Tandem mit Live Nation dienen.

„Van Days Rule“, sagte Billie Joe Armstrong von Green Day in einer Erklärung. „Sie werden die ganze Nacht mit dem Schlaf fahren und dann eine Show für 10 Kinder in einem Keller eines Freundes eines Freundes eines Freundes 50 Meilen östlich von einem Ort spielen, von dem Sie jemals gehört haben. Aber du wirst es am nächsten Tag und danach wieder tun. Weil du es mit deinen Bandkollegen machst, die deine Familie werden, und es ist anders als alles, was du jemals gewusst hast. Es ist elektrisch. Lassen Sie Musik und Unheil auftreten. “

New Years Rev. Marks Live Nation Productions ’neuestes musikzentriertes Filmprojekt; Ende 2024 bestätigte das Unternehmen einen neuen Comedy -Film namens namens namens Laut rollendie Owen Wilson als Vater spielt, der seinen 13-jährigen Sohn in das gleichnamige Musikfestival schlich. Das Unternehmen produzierte auch die 2018 Ein Stern wird geboren Wiederbelebung, die Lady Gaga spielte.

Green Day hält inzwischen die Dynamik nach der Veröffentlichung ihres Albums 2024 auf Retter. Sie haben eine Reihe von Festivaldaten, einschließlich Auftritten bei Coachella, Bottlerock, Willkommen in Rockville und vielem mehr. Sie traten kürzlich auch beim FireAid Benefit Concert in Los Angeles auf, wo sie neben Billie Eilish ihr Lied „Letzte Nacht auf Erden“ aufführten.