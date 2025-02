Lady Gaga würdigte die Opfer des Terroranschlags vom 1. Januar am 1. Januar mit einer starken Aufführung von „Hold My Hand“ vor Super Bowl Lix

Die in der Bourbon Street gedrehte Aufführung wurde von Michael Strahan und Tom Brady von Fox NFL eingeführt. Gaga spielte Klavier, begleitet von einer vollständigen Band und Chor, da sie von Polizeibeamten, Ersthelfern und anderen Mitgliedern der Strafverfolgung von New Orleans -Polizeibeamten umgeben war Hier.

Gagas Auftritt erfolgt nach einer besonders aktiven Zeit für sie: Letzten Monat kündigte sie ein neues Album an. Chaosfällig am 7. März. Sie debütierte kürzlich auch ein neues Lied bei Fireaid und spielte mit Bruno Mars bei den 2025 Grammys, in dem sie auch ein weiteres neues Lied Premiere hatte: Our Song of the Week, „Abracadabra“.

Gagas Tribut zu den Opfern des New Orleans Terror Attacks ist eine von mehreren musikalischen Auftritten, die während des Super Bowl Lix stattfinden, das mit einer Halbzeitshow von Kendrick Lamar mit Sza gipfeln wird.