Netflix hat einen von Ezra Edelman inszenierten Prince Docuseries zurückgestellt; An seiner Stelle wurde ein neuer, nachempfindlicher Dokumentarfilm angekündigt.

Edelmans Docuseries war seit fünf Jahren in Arbeit und sollte eine neunstündige Laufzeit in sechs Teilen haben. Mit Filmmaterial aus Prince’s Archive sollte Interviews mit vielen seiner Freunde, Mitarbeiter, Geschäftspartner und Liebenden aufgenommen werden. Aber nicht das gesamte Projekt hat ihn in ein gutes Licht gemalt – laut a New York Times Magazine Die Geschichte aus dem letzten Jahr beschrieb die Serie den mutmaßlichen körperlichen und emotionalen Missbrauch, den der Künstler begangen hat.

Ursprünglich wurde Edelmans Film vom Prince Estate genehmigt, als er unter unterschiedlicher Vertretung stand (ein Umstand, der aus seiner Abwesenheit eines Willens hervorging). Da das Anwesen 2022 den Besitzer wechselte, gab es einen Versuch, den Stecker des Projekts zu ziehen. Die oben genannten New York Times Magazine Artikel berichtete, dass der Nachlass den Film „falsch dargestellt“ für Prince spürte und einen „langwierigen Kampf“ mit Netflix auslöste.

Nun, es scheint, dass der Kampf zum Sieg für den Nachlass gegangen ist – diese Woche haben sie eine gemeinsame Erklärung mit Netflix abgegeben, in der er sagte: „Der Prince Estate und Netflix haben zu einer gegenseitigen Vereinbarung gekommen, die es dem Nachlass ermöglicht, einen neuen Dokumentarfilm zu entwickeln und zu produzieren mit exklusiven Inhalten aus Prince’s Archive. Infolgedessen wird der Netflix -Dokumentarfilm nicht veröffentlicht. “

Weitere Details zu diesem „neuen Dokumentarfilm“ sind derzeit unbekannt, aber der Nachlass hat am Donnerstag einen Tweet mit der Bildunterschrift „The Vault wurde befreit“ und ein Zitat des Künstlers mit Reading „Trotz allem, niemand kann diktieren, wer Sie anderen Menschen sind. “

Zu den umstrittenen Inhalten, die in den Dokumenten von Edelman (der zuvor angegeben hat OJ: Made in Amerika) wurden Interviews, die angeblich alles beschreiben, von kontrollierendem Verhalten über körperliche Gewalt, Manipulation, das Versäumnis, seine damalige Frau Mayte Garcia nach dem Tod ihres Kindes ordnungsgemäß zu unterstützen.

Edelmans Dokumentarfilm enthielt auch positive Erinnerungen an Prince und versuchte, seine Geschichte auf umfassende Weise zu erzählen, so schwierig wie es war. Sprechen mit New York Times MagazineEdelman beklagte: „Wie können Sie die Wahrheit über jemanden sagen, der, wenn Sie mit Menschen sprechen, alle unterschiedliche Dinge zu sagen hatten?“

Der nachempfindliche Dokumentarfilm ist nicht der einzige Prince-Film auf dem Weg; Ryan Coogler ist als Produzent für einen Jukebox -Musikfilm mit der Musik des verstorbenen Künstlers verbunden. In der Zwischenzeit wurde der Musiker am vergangenen Wochenende posthum mit einem Lifetime Achievement Award von den Grammys ausgezeichnet.