Warner Bros. belebt das offiziell wieder Gremlins Franchise nach mehr als drei Jahrzehnten. David Zaslav, CEO von Warner Bros. Discovery, bestätigte dies Gremlins 3 wurde während des Investorengesprächs des Unternehmens am Donnerstag grünes Licht gegeben. Die Veröffentlichung erfolgt am 19. November 2027.

Steven Spielberg kehrt über seine Firma Amblin Entertainment als ausführender Produzent zurück, wobei der Autor des Originalfilms, Chris Columbus, Regie führen und produzieren wird. Zach Lipovsky und Adam Stein werden das Drehbuch schreiben.

1984 erschienen, Gremlins (Holen Sie sich hier Ihr Exemplar) dreht sich um Billy Peltzer (Zach Galligan) und sein entzückendes Haustier Gizmo, einen Mogwai. Nachdem Billy gegen die besonderen Hausregeln verstößt, bricht das Chaos aus, als Gizmo zerstörerische grüne Monster hervorbringt, die zu Weihnachten Chaos anrichten. Nachdem das Original weltweit 212 Millionen Dollar einspielte, eine satirische Fortsetzung, Gremlins 2: Die neue Charge, wurde 1990 veröffentlicht.