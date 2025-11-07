Es scheint, als würde Quentin Tarantino die Fußfetisch-Vorwürfe so schnell nicht zurückweisen.

Während einer aktuellen Folge von Amy Poehler Guter Hang Im Podcast wurde Maya Hawke gefragt, ob ihre Mutter Uma Thurman vor ihrer Rolle in „irgendwelche Ratschläge zur Zusammenarbeit mit Quentin“ gegeben habe 2019 Es war einmal… in Hollywood.

Der Fremde Dinge star hatte eine schnelle Antwort und antwortete einfach: „Lass deine Schuhe an“, was alle zum gemeinsamen Lachen brachte.

„Behalt sie an, Baby. Behalte die Schuhe an“, scherzte Poehler als Antwort. „Perfekte Beratung. Perfekt.“

Als einer der häufigsten Mitarbeiter Tarantinos hat Thurman viel Erfahrung mit der Vorliebe des Filmemachers für Fußszenen. In den 1994er Jahren Pulp Fictiongibt es mehrere Nahaufnahmen der nackten Füße ihrer Figur Mia Wallace.

Noch berüchtigter ist, dass es im Jahr 2003 eine Szene gibt Kill Bill: Vol. 1 Das Bild zeigt beide Füße von Thurman, während sie mit den Zehen wackelt, um nach dem Erwachen aus dem Koma wieder ein Gefühl für ihren Körper zu bekommen. Schauen Sie sich das unten noch einmal an.

Kürzlich waren Margot Robbies Sohlen in einem O zu sehenEs war einmal… in Hollywood Szene, für die Tarantino sie Berichten zufolge anwies, sich nicht die Füße zu waschen. Auch die nackten Füße von Margaret Qualley und Dakota Fanning waren im Film zu sehen.

Ein weiterer häufiger Mitarbeiter von Tarantino, Brad Pitt, machte ihn tatsächlich darauf aufmerksam, als er einen SAG Award für seine Nebenrolle als Cliff Booth entgegennahm Es war einmalund sagte: „Ich möchte meinen Co-Stars (Leonardo DiCaprio), Margot Robbie, Margot Robbies Füßen, Margaret Qualleys Füßen, Dakota Fannings Füßen danken. Im Ernst, Quentin hat mehr Frauen von ihren Schuhen befreit als die TSA.“

Tarantino seinerseits hat die Obsession seiner Kamera für Frauenfüße verteidigt. „In vielen guten Regisseurfilmen gibt es viele Füße. Das ist einfach eine gute Regie“, sagte er GQ im Jahr 2021. „Vor mir wurde der Fußfetischismus von Luis Buñuel definiert, einem anderen Filmregisseur. Und Hitchcock wurde dafür beschuldigt und Sofia Coppola wurde dafür beschuldigt.“