Beim Apple TV Pluribus Als die Serie zum ersten Mal angekündigt wurde, wussten wir nur, dass es sich um eine Science-Fiction-Serie von Vince Gilligan handelte und dass darin Rhea Seehorn die Hauptrolle spielen würde, die gerade einen der fesselndsten Auftritte im Fernsehen abgeliefert hatte Rufen Sie besser Saul an. Alles an dieser Gleichung war spannend, vor allem, weil sich das Fernsehen grundlegend verändert hat Wandlung zum Bösen Und Rufen Sie besser Saul anGilligan war einer der Hauptautoren Die X-Akten in einigen seiner besten Jahre. Das Potenzial für das, was er dem Genre zurückbringen könnte, nachdem er so lange in der Welt der Albuquerque-Drogendealer und korrupten Anwälte verbracht hatte, war Grund genug, einzuschalten.

Es stellt sich jedoch heraus, Pluribus hat weitaus weniger Verbindung mit Die X-Akten als es mit tut Die Dämmerungszoneist die besondere Art des Geschichtenerzählens – gewöhnliche Menschen, die in einer außergewöhnlichen Situation gefangen sind. Dort Ist ein recherchierendes Element, besonders am Anfang, wenn die Fragen überwältigend wirken. Doch das ist wirklich nicht der Kern der Serie, zumindest wenn man die ersten sieben Episoden betrachtet, die den Kritikern zur Verfügung gestellt wurden. Stattdessen handelt es sich um eine Show über das Individuum und die Gesellschaft und darüber, wie diese Konzepte in direktem Gegensatz zueinander stehen könnten.

Wann Pluribus beginnt, steht die wissenschaftliche Welt am Rande einer großen Entdeckung – aber die meisten Menschen haben keine Ahnung und leben einfach ihr Leben, als ob nicht eine riesige Countdown-Uhr über ihnen aufragen würde. Dazu gehört Carol (Rhea Seehorn), eine frustrierte Schriftstellerin, deren spekulative historische Liebesromane Bestseller sind, aber nicht gerade kreativ erfüllend sind. („Gedankenloser Mist“, nennt sie es.) Dennoch bezahlt ihre Partnerin Helen (Miriam Shor) damit die Rechnungen für ihr ansonsten zufriedenes Leben.

Verwandtes Video

Wenn sich jedoch alles ändert, ändert es sich schnell. Bald ist Carol allein und verängstigt – sie ist sich nicht sicher, was mit der Welt passiert ist und ob es überhaupt repariert werden kann. Vor allem, da es einige Leute gibt, die behaupten könnten, dass die Welt nicht muss repariert werden.

Die Liste der Dinge, über die man sagen kann Pluribus in dieser Rezension ist viel kürzer als die Liste der Dinge, die nicht gesagt werden können, da Apple TV einen Großteil der Handlung geheim halten möchte. Solche Embargobeschränkungen gibt es zwar nie Spaß Für einen Kritiker zeigt es, wie viel von der Kraft der Serie nicht von ihren Wendungen herrührt, sondern von der Art und Weise, wie die Autoren diese Wendungen angehen. Es mangelt hier nicht an Elementen, die oberflächlich betrachtet vertraut wirken könnten, aber das Kreativteam hier ist mit den Tropen genauso vertraut wie wir. Die Freude, die sie daran empfinden, sie zu untergraben, ist nur ein Element dessen, was hier so faszinierend ist.

Es kommt dem Erzählstil, den wir während des Spiels gesehen haben, sehr nahe Wandlung zum Bösen-Vers, umgesetzt auf globaler Ebene. Es werden keine einfachen Antworten gegeben, was das Vergnügen jeder Enthüllung umso befriedigender macht, und das alles mit erstklassiger, unkonventioneller Kameraführung und erstklassigem Schnitt, der eine frische Erzählstimme zum Ausdruck bringt. Bei der Erstellung dieser Show wurde so viel Sorgfalt aufgewendet, dass jedes Detail auf dem Bildschirm es wert ist, genossen zu werden.

Es ist auch erwähnenswert, dass die Charaktere so viel Zeit wie möglich mit dem Schreiben verbringen niemals verfällt in faule Macken, wie zum Beispiel, dass die Person mit sich selbst spricht und ihre Handlungen erzählt. Stattdessen vertraut die Show darauf, dass das Publikum aufmerksam zuschaut. Wandlung zum Bösen Der Komponist Dave Porter kümmert sich hier um die Partitur und kreiert einen völlig anderen Sound für die Musik der Show, die größtenteils auf Chorstimmen basiert – eine Wahl, die angesichts der Prämisse mehr als passend ist. Doch es ist sich auch bewusst, wie kraftvoll Stille sein kann.

Gilligan, sagte Seehorn Folge Im Jahr 2022 schrieb sie die Rolle der Carol speziell für sie und es ist wirklich eine unglaubliche Demonstration ihrer Talente. Sie ist nicht da jeder Szene, aber das Gewicht der Show ruht größtenteils auf Seehorns Schultern. Glücklicherweise ist Carol als Figur sowohl im Drehbuch als auch in der Darstellung so gut gezeichnet, dass sie die Handlung stets unterstützt. Sie ist alles andere als perfekt, mit Fehlern, die die Situation vielleicht eher verschlimmern als verbessern, aber das bringt ihre Menschlichkeit umso mehr zum Vorschein. Nicht der Held, den wir brauchen, aber der einzige, den wir haben.

Auch wenn viel auf dem Spiel steht, gibt es immer noch ein Gefühl von echtem Spaß, sei es in Carols Reaktionen oder in einigen der wilderen Cameo-Auftritte. Apropos Mängel: PluribusDas größte Manko könnte darin liegen, wie sehr es sich die Karten an die Brust hält: Wichtige Informationen werden in einem Tempo weitergegeben, das Zuschauer frustrieren könnte, die eher auf Antworten als auf Verständnis bedacht sind. An Hinweisen mangelt es natürlich nicht, allerdings ist nicht eindeutig klar, wie viele davon tatsächlich relevant sind. Beispielsweise haben einige der herumgeworfenen Zahlen tatsächlich biblische Untertöne, obwohl es derzeit mehr als unklar ist, inwieweit dies ein tatsächlicher Hinweis darauf ist, was vor sich geht.

Wenn man etwas tiefer eintaucht PluribusEs zeigt jedoch, dass es möglicherweise etwas mit der letzten Zeit zu tun hat, die wir alle an Ort und Stelle verbracht haben und in der jedes Husten, das man in der Öffentlichkeit hörte, ein potenzieller Vorbote des Untergangs war. Hier wird viel über die Gemeinschaft und den Wert erforscht, den wir der Akzeptanz im Gegensatz zur Unabhängigkeit beimessen. Nicht nur wegen der Isolation, die einige Charaktere erleben, sondern auch wegen dem, was diese Isolation aus ihnen herausholt.

Dies könnte die beste pandemiebezogene Kunst sein, die wir bisher bekommen haben, weil sie diese Themen aus einem völlig unerwarteten Blickwinkel betrachtet und das anhaltende Trauma dieser Jahre aufbricht, um die tiefere Art und Weise zu erforschen, wie die Zeit uns allen wehgetan hat. Der Titel der Show, ein lateinisches Wort, abgeleitet vom amerikanischen Motto E pluribus unumbetont das „viele“ aus der Übersetzung „Aus vielen eins“. Seehorn ist vielleicht der Star der Serie, aber es ist wirklich eine Serie über uns alle.

Die ersten beiden Folgen von Pluribus streamen jetzt auf Apple TV. Die Premiere neuer Folgen findet freitags statt.