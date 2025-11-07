So unterschiedlich sie alle auch waren, das Einzige, was die vorherigen sechs waren Raubtier Was alle Filme gemeinsam haben, ist ihr Bösewicht. Im Originalfilm werden Arnold Schwarzenegger und seine kuschelige Kommandotruppe vom Titelfeind gejagt; Seitdem kämpfen Danny Glover, Adrian Brody, Mahershala Ali, Boyd Holbrook, Keegan-Michael Key und Amber Midthunder um ihr Überleben in der außerirdischen Bedrohung. Raubtier: Badlandshat jedoch einen anderen Ansatz: Was wäre, wenn wir die ganze Zeit auf den Predator abfeuern würden?

Der neue Film ist der dritte Raubtier Abenteuer von Regisseur Dan Trachtenberg, der einmal mehr beweist, wie möglich es ist, dass selbst die ruhendsten Franchises wieder zum Leben erweckt werden. 2022 Beuteeiner der besten Filme des Jahres, war ein abgespecktes Katz-und-Maus-Spiel zwischen Midthunders Comanche-Krieger aus dem 17. Jahrhundert und einem Predator, dessen eigene Technologie primitiver ist als wir es je gesehen haben. Dann die Halbüberraschung Mörder der Mörderdas letzten Juni direkt auf Hulu veröffentlicht wurde, erweiterte den Aspekt „Raubtiere im Wandel der Zeit“ noch weiter, mit drei verschiedenen Kriegern aus unterschiedlichen Zeiträumen als Zielen.

ÖdlandIn der Zwischenzeit kehrt er den Ansatz um und findet als Ergebnis etwas Frisches, Wundervolles und Kühnes – als hätte James Cameron es geschaffen Terminator 2 ganz aus der Sicht des T-800. Der Film beginnt auf dem Planeten Yautja Prime, wo ein junger Yautja (der eigentliche Name für die Predator-Rasse) sich seiner ersten Jagd stellt, die ihn als Mitglied seines Clans bestätigen wird. Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) ist nicht der Größte oder Stärkste in seiner Familie, was ihn zu einer Enttäuschung für seinen Vater macht, der Dek lieber tot wäre, als dem Clan weiterhin Schande zu bereiten. (Suchen Sie nicht bei den Yautja nach Beispielen für fördernde Erziehung.)

Entschlossen, seinen Wert zu beweisen, verlässt Dek Yautja Prime, um einen Kalisk zu töten, die schrecklichste Kreatur, die auf einer schrecklichen, abgelegenen Welt namens Genna lebt. Eine Bruchlandung trennt ihn von den meisten seiner besten Waffen, aber sein Einfallsreichtum hilft ihm, die frühen Bedrohungen zu überleben, die Genna auf ihn wirft, da dies ein Planet ist, auf dem sogar die Bäume einen fressen wollen. Als die Gefahr jedoch zunimmt, stößt er auf die gestrandete und kaputte „synthetische“ Thia (Elle Fanning), die sich im Rahmen einer Weyland-Yutani-Expedition auf Genna befindet. Thias begeistert um ihn zu sehen, und als sie ihn davon überzeugt, dass sie ein nützliches Werkzeug für ihn sein wird, machen sie sich auf die Jagd nach dem Kalisk …

Das Obige legt im Grunde die allgemeine Richtung des Films fest, und Gott, es gibt so viel, was einfach nur Vollgas ist Cool. Bis zum Erscheinen von Elle Fanning gibt es kein einziges Wort eines englischen Dialogs: Dek kommuniziert mit seiner Familie in ihrer Muttersprache, sodass ich mich in den ersten etwa zwanzig Minuten frage, ob dieser Film technisch gesehen als fremdsprachiger Film gelten würde. Es ist auch eine Einleitung, die Dek zu einem festen Bestandteil seiner Kultur macht, die man am besten als „toxische Männlichkeit gegenüber Meth“ beschreiben könnte, und die uns gleichzeitig Anlass gibt, Mitgefühl für ihn zu entwickeln. Wer hat sich nicht törichterweise nach der Anerkennung einer Autoritätsperson gesehnt, die man nicht zufriedenstellen kann?

Es gibt auch den nicht ganz so subtilen Crossover mit der Welt von Ausländer – Während auf Genna keine Xenomorphs zu finden sind, sorgt die Präsenz von Weyland-Yutani für einen gewissen Schauer angenehmer Nerdigkeit und bestätigt gleichzeitig, wie weit wir von der Zukunft entfernt sind. Oh, und während des größten Teils des Films trägt Dek keinen traditionellen Yautja-Helm, wir sehen also sein volles, wunderschönes Gesicht – das den Pressemitteilungen des Films zufolge vollständig mit CGI erstellt wurde und auf der realen Leistung von Schuster-Koloamatangi am Set basiert.

Das CGI ist so gut gemacht, dass ich zuerst dachte, es müsste durch Prothesen ergänzt werden, und das ist nur eine der größten Errungenschaften bei den visuellen Effekten in diesem Film, der insgesamt so aussieht einwandfrei. Und das alles im Dienste einer Geschichte über einen Krieger, der eine neue Art von Stärke nicht in seinen Waffen, sondern in seinen Gefährten findet. Fannings energiegeladene und spielfreudige Leistung, die dennoch zu Geheimnissen fähig ist, ist der Kitt, der den Film zusammenhält, obwohl sich auch das unglaubliche Engagement von Schuster-Koloamatangi auszahlt. Es gibt keinen einzigen Menschen in diesem Film, aber dank ihrer Interaktionen ist er dennoch reich an echter Menschlichkeit.

Trachtenbergs bisherige Filme zeichnen sich durch ein faszinierendes Element aus: Er arbeitet nicht oft mit großen Darstellern. Sein erster Spielfilm, 10 Cloverfield Lanezeigte nur ein Trio von Schauspielern, während Beute Und Mörder der Mörder Außerdem wurde der Umfang klein gehalten. Dies ist kein Nachteil, sondern ein Pluspunkt, da dieser gezielte Fokus auf einige wenige Charaktere dazu beiträgt, den emotionalen Bogen von zu öffnen Ödlandwährend es viel Raum für unglaubliche Action lässt.

Außerirdische Welten voller Gefahren sind für dieses Genre nicht gerade neu. in den letzten Jahren die Avatar Filme und die wilden Zeichentrickserien Aasfresser regieren habe diesen Trope erforscht. Dennoch, wie bei seinem Vorgänger Raubtier Filme liefert Trachtenberg in diesem Film mindestens vier Sequenzen, die völlig anders sind als alles, was ich jemals auf der Leinwand gesehen habe. Sein Ansatz – die Kombination unerwarteter Elemente mit nur einem Hauch von Cartoon-Witz – führt zu dem unglaublichsten „Hölle ja!“ Momente im Theater. Meine größte Hoffnung ist, dass das Publikum im ganzen Land an diesem Wochenende ins Kino kommt, um diese Momente mit der größtmöglichen Menschenmenge zu erleben.

Falls das oben Gesagte nicht alles klar gemacht hat: Ödland ist ein völlig anderes Raubtier Film von allem, was es zuvor gab, unterscheidet, und das nicht nur, weil der Predator ein guter Kerl ist. Es beweist, dass mit echter Vorstellungskraft alles möglich ist, selbst im Kontext dessen, was ein weiterer Franchise-Eintrag aus dem Allerheiligsten hätte sein können. Ödland kompromittiert nichts, was wir bisher über einen der furchterregendsten Bösewichte des Kinos verstanden haben. Es eröffnet einfach eine völlig neue Art, über sie und das, was sie repräsentieren, nachzudenken. Ich hätte nie gedacht, dass ich das Wort „schön“ in Bezug auf a verwenden würde Raubtier Film. Aber genau das macht es zu einer so wunderbaren Überraschung.

Raubtier: Badlands kommt am Freitag, den 7. November in die Kinos. Schauen Sie sich den Trailer unten an.