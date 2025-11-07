Vor der Beatlemania gab es die Lisztomania; Bevor junge Leute in Clubs herumtanzten, tanzten sie in Bierlokalen Walzer und sangen geile Opern. Die Emotionen mögen sich universell anfühlen, aber Geschmäcker entwickeln sich. Nichts ist sexyer als eines Tages ein 3/4-Walzer, und dann beschließt jeder, für ein paar hundert Jahre im 4/4-Takt abzusteigen.

Wie die Musik hat auch die Religion die Angewohnheit, sich mit der Zeit zu verändern. Rosalías LUX drückt eine persönliche Spiritualität aus, die von ihrer katholischen Erziehung sowie von klassischer Philosophie, New Age, Islam und ihrer einzigartigen Beziehung zu Gott inspiriert ist. Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem London Symphony Orchestra unter der Leitung von Daníel Bjarnason, LUX steht im ständigen Dialog mit der populären Musik – und den Ideen – der Vergangenheit.

Philosophisch und strukturell, LUX teilt einige Beats mit Mozarts Don Giovanni, dieser schurkische, geile Edelmann, den wir mittlerweile Don Juan nennen. In Don Giovannigerät der Titelschurke immer wieder außer Gefahr, bis er schließlich auf eine Macht trifft, die er nicht besiegen kann. Nachdem er in die Hölle geschleppt wurde, singt der Chor: „Questo è il fin di chi fa mal, e de‘ perfidi la morte alla vita è semper ugual“ („Dies ist das Ende dessen, der Böses tut, und für die Bösen ist der Tod wie das Leben“). LUX bringt Rosalía und ihre Charaktere in moralische Gefahr und ihre Geschichte (Spoiler-Alarm für das, was es bedeutet, ein Mensch zu sein) endet mit dem Tod. Das Album fragt: Was ist das Ende für jemanden, der versucht, Gutes zu tun, aber manchmal scheitert? Wie wäre es mit ein paar Versuchungen, denen man nicht widerstanden hat, mit der gelegentlichen begeisterten Sünde?

Es steht viel auf dem Spiel; Rosalías Gott kann ein furchterregender Gott sein, und er scheint nicht der Typ zu sein, der „Kumbaya“ nennt. Zu Beginn von Satz II spürt sie, wie er ihr in „Berghain“ im Nacken sitzt. Teil III beginnt mit „Dios Es un Stalker“ („Gott ist ein Stalker“), dessen Texte sowohl lustig als auch beängstigend sind. Gott hat Rosalía fallen sehen, ist ihr in dunkle Ecken gefolgt und hat ihre Sünde beobachtet. Während sie darüber scherzen kann, lässt sie Gott sagen: „No me gusta hacer intervención divina“ („Ich mag keine göttliche Intervention“), und ihre Gottheit wird zusehen, wie sie in die Hölle stolpert, ohne sich die Mühe zu machen, sie aufzuhalten.

Wie Don Giovanni, Satz I von LUX beginnt mit Sex, Gewalt und der Möglichkeit einer schnellen Flucht – oder wie sie es ausdrückt: „Sexo, Violencia y Llantas (Reifen)“. „Quién pudiera/ vivir entre los dos/ Primero amaré el mundo/ y luego amaré a Dios“, singt sie: „How nice it’d be/ to live between them Both/ First I’ll love the world/ then I’ll love God.“ Ewiges Paradies oder Spaß im Moment? LUX ist nie weit von dieser Spannung entfernt.

Satz I stellt auch eine der zentralen Metaphern von vor LUX: Göttliches Licht, das versucht (und vielleicht manchmal auch scheitert), durch ihre Haut zu scheinen. „Durch meinen Körper kannst du das Licht sehen“, gurrt sie auf Englisch in „Divinize“. Die Idee wird in der verführerischen, unwiderstehlichen „Porcelana“ verdreht. Aus dem Spanischen übersetzt singt sie: „Meine Haut ist dünn/ feines Porzellan/ und sie strahlt/ strahlendes Licht/ oder göttlichen Untergang aus.“

Ruin, denn „Porcelana“ bringt eine Dunkelheit mit sich LUXDer Protagonist wird Schwierigkeiten haben, ihn zu überwinden. Das London Symphony Orchestra zaubert hier einige unglaubliche Klänge, darunter knallende Percussion und fette Dreiklänge aus Blechbläsern und Streichern, die jeden Rapper neidisch machen werden. Vergessen Sie kleine Klänge und Kammermusik, sie hat das LSO bereit, die Spender der Symphonie direkt aus der ersten Reihe zu vertreiben.

Satz I endet mit „Mio Cristo“, einer klassischen italienischen Arie über einen Christus, der Diamanten weint, eher Verdi als Usher. Aber dieser altmodische Titel weicht in „Berghain“, dem gewagtesten Song des Albums, und wo Rosalías Seele am meisten gefährdet ist, verrücktem postmodernem Pop.

„Berghain“ ist nach einem Berliner Nachtclub mit schlechtem Ruf benannt, und das Lied enthält klassische Anspielungen auf Vivaldis „Winter“ und Wagners Ring Cycle, in denen sich Takte mit Popmelodien und Wortschleifen im Yoko Ono-Stil tauschen. Bevor Rosalías Protagonistin der Versuchung nachgibt, kommen ihre unterschiedlichen Impulse über verschiedene Darsteller und Sprachen hinweg zum Ausdruck.

Ein deutscher Chor donnert, (übersetzt),

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

Zunächst gesellt sich Rosalía auf Deutsch zu ihnen und bringt in der Landessprache gebührende Ehrfurcht zum Ausdruck. Doch ihre ersten Worte auf Spanisch sind ein Bekenntnis: „Yo sé muy bien lo que soy“, singt sie („Ich weiß genau, was ich bin“). Ins Englische übersetzt sagt sie weiter, welchen Zweck sie erfüllen kann: „Süße für deinen Kaffee/ Ich bin nur ein Würfelzucker/ Ich weiß, Hitze bringt mich zum Schmelzen/ Ich weiß, wie man verschwindet.“