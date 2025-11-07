Lionsgate hat den ersten Teaser-Trailer für veröffentlicht Michaeldas lang erwartete, umkämpfte Biopic über Michael Jackson von Regisseur Antoine Fuqua. In den Hauptrollen spielt Jacksons eigener Neffe Jaafar Jackson den weltberühmten Popstar, neben Nia Long (als Michaels Mutter Katherine), Colman Domingo (als sein Vater Joe), Miles Teller (als sein Anwalt John Branca), Laura Harrier (als Suzanne de Passe) und Juliano Krue Valdi (als junger Michael). Es erscheint am 24. April 2026 in den Kinos und im IMAX.

Der Teaser zeigt, wie Jackson die Poplegende bei Aufnahmen mit Quincy Jones findet, das Musikvideo zu „Thriller“ dreht und unter dem Jubel seiner begeisterten Fans einen Mondspaziergang durchführt – während er scheinbar die beunruhigenderen Aspekte seines Privatlebens vermeidet. Das sollte keine große Überraschung sein: Jacksons eigene Tochter Paris sagte kürzlich, dass die Fans damit rechnen sollten, und erklärte gleichzeitig, warum sie sich entschieden habe, sich von dem Film zu distanzieren.

„Der Film bedient einen ganz bestimmten Bereich der Fangemeinde meines Vaters, der immer noch in der Fantasie lebt, und sie werden damit zufrieden sein“, sagte Paris bereits im September in einem Instagram-Post. „Es ist Hollywood. Es ist ein Fantasieland. Es ist nicht real … Die Erzählung wird kontrolliert. Es gibt viele Ungenauigkeiten und nur ausgewachsene Lügen.“

Anfang dieses Jahres Michael Berichten zufolge wurde der dritte Akt aufgrund einer zuvor übersehenen Vereinbarung der Familie Jackson erheblich umgeschrieben und neu gedreht. Diese versprach, dass kein Film über den Musiker die Geschichte von Jordan Chandler enthalten würde, dem 13-Jährigen, der 1993 Belästigungsvorwürfe gegen Jackson erhoben hatte. Matt Belloni von Puck News berichtete zuvor, dass der ursprüngliche Plan für den dritten Akt des Films darin bestand, sich auf die Ermittlungen von 1993 und Chandlers Aussagen zu konzentrieren und Jackson als naiv darzustellen gegenüber opportunistischen Individuen mit angeblich unbegründeten Ansprüchen. Belloni berichtete weiter, dass der Film „direkt auf die Vorwürfe gegen Jackson eingeht“ und „Sie unbedingt davon überzeugen will, dass Michael unschuldig ist“.