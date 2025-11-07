Der chinesische Filmemacher Yi Zhou hat dem Marvel-Schauspieler Jeremy Renner Wutausbrüche, anhaltende Belästigungen und die Drohung vorgeworfen, ICE anzurufen, um sie abschieben zu lassen.

Die 37-jährige Zhou machte diese Behauptungen in einer Reihe von Instagram-Posts geltend und führte sie in einem Interview mit aus Die Daily Mail. Ihr zufolge begannen die beiden im vergangenen Juli miteinander auszugehen, nachdem er ihr unaufgefordert Schwanzbilder geschickt und Interesse an ihrem Filmemachen bekundet hatte. Renner arbeitete an zwei ihrer Filme, einem Animationsfilm und einem Dokumentarfilm. Chroniken von Disney.

Wie sie es erklärte Die Daily Mail, Sie war zu Renner nach Reno gegangen, um an dem Dokumentarfilm zu arbeiten, als er gewalttätig wurde. „Ich habe über die Logistik des Arztes gesprochen, dann hat er alleine eine Flasche Wein getrunken und wurde zwei Stunden lang immer wütender und schrie“, sagte sie. „Ich musste meinem Team, meinen Eltern und Disney-Kollegen den Standort mitteilen, damit sie wissen, wo ich bin, falls mir etwas passiert. Ich musste mich sicherheitshalber in einem Raum einschließen und beten, dass er nachts nicht in den Raum kommen würde, da er wirklich wütend war. Ich habe kein Wort gesagt, ich hatte solche Angst um mein Leben.“

Zhou teilte auch Textnachrichten mit Die Daily MailDas scheint ihre Geschichte zu bestätigen, einschließlich Nachrichten, die sie angeblich aus dem verschlossenen Badezimmer heraus verschickt hat und in denen sie einem Freund sagte, er sei „gewalttätig“ und sie habe Angst um ihre Sicherheit.

In einem anderen Beitrag sagte Zhou: „Als ich ihn privat auf sein früheres Fehlverhalten aufmerksam machte und ihn aufforderte, sich angemessen zu benehmen und mich als Frau und Filmemacherin zu respektieren, drohte er, mich bei der Einwanderungsbehörde/ICE anzurufen, eine Tat, die mich zutiefst schockierte und erschreckte.“

Sie zeigte auch eine teilweise Aufzeichnung von Textnachrichten mit dem Postin dem Renner ihr Berichten zufolge eine SMS schrieb: „Die Einwanderungsbehörde wird über Ihre … informiert“, während der Rest der Nachricht zensiert wurde.

In einem Beitrag mit dem Titel „HÄUSLICHE GEWALT“ schrieb Zhou: „Als ich die früheren Anschuldigungen seiner Ex-Frau las, glaubte ich ihnen nicht. Nachdem ich das aus der ersten Person erlebt hatte und um mein Leben fürchtete, konnte ich mit der Unterstützung meines Teams und meiner Freunde bei Disney den Dank ertragen.“

Renners Ex-Frau Sonni Pacheco ließ sich 2014 von ihm scheiden Hawkeye Schauspieler in Gerichtsakten, der drohte, sie und sich selbst umzubringen. Sie behauptete auch, er habe ein Drogenproblem und habe Kokain in der Nähe ihrer damals noch kleinen Tochter in ihrem Haus zurückgelassen.

Renner bestritt Pachecos Vorwürfe und hat sich bisher nicht zu Zhous Behauptungen geäußert.