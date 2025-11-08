Wenn die Zeitlinie Sie dazu bringt, einen Kanal für Ihre latente Blutgier zu suchen, dann legen Sie den scharfen Stock nieder und bereiten Sie sich darauf vor, endlich zu lächeln. Zum allerersten Mal: ​​Quentin Tarantino Töte Bill Filme werden gemeinsam für bundesweite Kinovorführungen präsentiert.

Das treffend betitelte Debütalbum kommt am 5. Dezember auf den Markt Kill Bill: Die ganze blutige Angelegenheit wurde geschnitten und zu einem abendfüllenden Film ohne Altersfreigabe umgearbeitet. Die Veröffentlichung ist tatsächlich ein kleines Stück revisionistischer Geschichte, wie Tarantino es ursprünglich gewollt hatte Töte Bill als ein episches, überdimensionales Kinoerlebnis zu sehen.

„Ich habe es als einen Film geschrieben und Regie geführt – und ich bin so froh, den Fans die Chance zu geben, ihn als einen Film zu sehen“, sagte Tarantino in einer Erklärung. „Die beste Art zu sehen Kill Bill: Die ganze blutige Angelegenheit ist in einem Kino in herrlichem 70mm oder 35mm. Blut und Eingeweide auf einer großen Leinwand in all ihrer Pracht!“

Also, wie genau funktioniert das? Kill Bill: Die ganze blutige Angelegenheit Arbeiten Sie daran, die beiden Filme zu kombinieren? Laut einer Pressemitteilung wird dieser Schnitt entfernt Band 1’s Cliffhanger-Ende sowie Band 2’s einleitende Zusammenfassung. Von da an enthält der Film eine brandneue, 7,5-minütige „Anime/Animations“-Sequenz (von der ich hoffe, dass sie mit „Crazy 88“ noch mehr Action bietet). In der Pressemitteilung heißt es weiter, dass der Film zwar auf den meisten großen Märkten in die Kinos kommen soll, die Kinos aber weiterhin entweder 70 mm oder 35 mm zeigen werden.

Lustige Tatsache: Tarantino hat eine ziemlich interessante Geschichte mit Neuschnitten. Am harmloseren Ende der Dinge, seiner ursprünglichen Vision für Wahre RomantikDer Film dreht sich um ein neues Ende und spielt sich in manchen wichtigen Punkten wie ein ganz anderer Film. Am anderen Ende des Spektrums sorgte er im Oktober 2019 für deutliche Kontroversen, als er sich weigerte, die Ausrüstung umzurüsten Es war einmal in Hollywood für chinesisches Publikum. (Anscheinend äußerten chinesische Filmschaffende Bedenken hinsichtlich der „karikaturartigen“ Darstellung des Schauspielers/Kampfkünstlers Bruce Lee.) Tarantino behauptete, er wolle sich der Zensur nicht beugen, weshalb der Film in China komplett verboten wurde.

Anfang dieses Jahres: Kill Bill Bd. 1 Und Bd. 2 erhielt eigenständige physische 4K-Veröffentlichungen. Exemplare finden Sie hier.