In dieser Saison South Park hat die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil es wiederholt Präsident Donald Trump und seine Regierung ins Visier genommen hat. Im Interview mit Die New York TimesDie Mitschöpfer Matt Stone und Trey Parker stellten jedoch klar, dass dies keine Absicht, sondern ein Nebenprodukt der Zeit war.

„Es ist nicht so, dass wir nur politisch sind“, sagte Parker. „Es ist so, dass Politik zur Popkultur geworden ist.“ Stone fügte hinzu, dass sie auch von der Idee „angezogen“ seien, dass es „tabu“ geworden sei, sich gegen die Regierung auszusprechen.

Nach Angaben des kreativen Duos entschieden sie sich erst, sich mit dem US-Präsidenten zu messen, nachdem ihr Deal mit Paramount durch eine Fusion zwischen Paramount und Skydance verzögert worden war, die der Zustimmung der Trump-Regierung bedurfte.

„Wir mussten einfach irgendwie unsere Unabhängigkeit zeigen“, erklärte Stone. Parker fügte hinzu, dass die Trump-Parodie einmalig sein sollte: „Wir beginnen im Grunde mit einem Song und wissen nicht, wohin uns das Album führen wird.“

Und obwohl Stone und Parker häufig über die Rückkehr zu ihrem gewohnten Programmierstil diskutierten, erkannten sie, dass es an MAGA „kein Entkommen“ gibt.

„Es ist, als ob die Regierung einem direkt ins Gesicht sieht, wohin man auch schaut“, sagte Parker. „Ob es die eigentliche Regierung ist oder ob es all die Podcaster und die TikToks und die YouTubes und all das sind, und es ist einfach alles politisch und politisch, weil es mehr als politisch ist. Es ist Popkultur.“

Der Einschaltquotenerfolg dürfte bei ihrer Entscheidung ebenfalls eine Rolle gespielt haben: Die Zuschauerzahlen haben sich in den letzten vier Monaten mehr als verdoppelt South Park’s vorherige Saison im Jahr 2023.

Laut Stone haben sie keinen Widerstand von Skydance-Gründer David Ellison erhalten, der nach der Fusion der beiden Unternehmen im August den Vorsitz und CEO von Paramount übernahm. Ein aktueller Vielfalt In dem Bericht wurde darauf hingewiesen, dass Ellison dazu beigetragen hat, Paramount dazu zu bewegen, engere Beziehungen zur Trump-Regierung aufzubauen.

Parker betonte auch, dass er und Stone immer noch „Typen der unteren Mitte“ seien und keine Angst davor hätten, beide Seiten des politischen Spektrums zu persiflieren. „Alle Extremisten jeglicher Art, über die wir uns lustig machen. Wir haben das jahrelang mit dem Woke-Ding gemacht. Das war urkomisch für uns. Und das ist urkomisch für uns.“

