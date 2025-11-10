Mike Smith, bekannt für seine Rolle als Bubbles in der Kult-Comedyserie Trailer Park BoysIhm wurden sexuelle Übergriffe vorgeworfen, berichtet CBC News.

Laut Gerichtsdokumenten, die der Canadian Broadcasting Corporation vorliegen, wurde Smith am 2. Oktober im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Übergriff am 30. Dezember 2017 in Dartmouth, Nova Scotia, angeklagt.

Smith wurde angewiesen, nicht mit dem mutmaßlichen Opfer zu kommunizieren, dessen Name aufgrund eines Veröffentlichungsverbots nicht veröffentlicht wurde.

Laut einer Erklärung von Trailer Park Boys Inc., dem Unternehmen, das die Produktion und das Merchandise der Show überwacht, ist Smith von seiner Rolle als Geschäftsführer „zurückgetreten“.

„Wir sind uns der Vorwürfe gegen Mike Smith aus dem Jahr 2017 bewusst und nehmen diese Angelegenheit ernst“, schrieb das Unternehmen. „Wir sind uns bewusst, wie schwierig ein Vorwurf dieser Art für alle Beteiligten ist.“

In der Erklärung heißt es weiter: „Aus Respekt vor dem rechtlichen Verfahren werden wir den Fall nicht weiter kommentieren. Zu diesem Zeitpunkt ist Mike von seiner Rolle bei Trailer Park Boys Incorporated zurückgetreten und Gary Howsam hat die Verantwortung als Geschäftsführer übernommen.“

Im Jahr 2016 wurde Smith nach einem mutmaßlichen Vorfall in einem Hotel in Los Angeles verhaftet und wegen häuslicher Gewalt angeklagt. Später veröffentlichten Smith und das mutmaßliche Opfer jedoch eine gemeinsame Erklärung, in der sie die Vorwürfe zurückwiesen und klarstellten, dass es sich um Freunde handelte, die einen „lautstarken und hitzigen Streit“ führten.

Smith war ein zentrales Besetzungsmitglied der Mockumentary-Serie Anhänger Park Boysder zunächst von 2001 bis 2007 lief, bevor er 2013 von Smith, Robb Wells und John Paul Tremblay übernommen wurde. Später kehrte er ab 2014 für fünf weitere Staffeln auf Netflix zurück.

Eine 13. Staffel wurde im August angekündigt und soll auf dem Streamingdienst Trailer Park Boys+ ausgestrahlt werden.