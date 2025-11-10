Sydney Sweeneys Oscar-Swing, Christyhat es am Wochenende an den Kinokassen auf die Spitze getrieben und spielte im Inland nur 1,3 Millionen US-Dollar ein. Laut Box Office Mojo (über TheWrap) gehört die Box-Biografie damit zu den zehn schlechtesten Eröffnungen für eine Neuerscheinung auf mehr als 2.000 Leinwänden.

Allerdings nimmt Sweeney den Flop nicht einfach hin. In einem Instagram-Beitrag drückte sie ihre Wertschätzung für die Rolle der Boxerin Christy Martin aus – eine Rolle, für die sie 30 Pfund an Muskeln aufbauen musste – und dafür, dass sie dabei helfen konnte, das Bewusstsein für häusliche Gewalt zu schärfen. Die Schauspielerin sagte auch, dass sie den Film nicht nur „aus Gründen der Zahlen“ gemacht hätten, sondern vielmehr, um „eine Wirkung“ zu erzielen.

„Ich bin so zutiefst stolz auf diesen Film“, schrieb Sweeney, bevor er die Arbeit von Regisseur David Michôd lobte, der zusammen mit Mirrah Foulkes auch das Drehbuch schrieb. Sie fügte hinzu, dass sie „stolz sei, jemanden zu repräsentieren, der so stark und belastbar ist wie Christy Martin“, und nannte die Erfahrung „eine der größten Ehren meines Lebens“.

Verwandtes Video

Sie fuhr fort: „Dieser Film steht für Überleben, Mut und Hoffnung. Durch unsere Kampagnen haben wir dazu beigetragen, das Bewusstsein für so viele Menschen zu schärfen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Wir haben uns alle für diesen Film angemeldet, in der Überzeugung, dass Christys Geschichte Leben retten könnte … Wenn Christy Wenn wir auch nur einer Frau den Mut gegeben haben, den ersten Schritt in Richtung Sicherheit zu tun, dann haben wir es geschafft.“

„Also ja, ich bin stolz“, schloss sie. „Warum? Weil wir Kunst nicht immer nur wegen der Zahlen machen, sondern wegen der Wirkung. Und Christy war das wirkungsvollste Projekt meines Lebens. Danke Christy. Ich liebe dich.“

Martin, auch „Tochter des Bergarbeiters“ genannt, war die bekannteste Boxerin der 1990er Jahre und die erste Frau, die beim Star-Promoter Don King unterschrieb. Im Jahr 2010 überlebte sie einen Mordversuch ihres ehemaligen Managers und Ehemanns Jim Martin.

Darüber hinaus ChristyTrotz der gemischten Bewertung von 67 % bei Rotten Tomatoes hat der Werbezyklus dem Film keinen Gefallen getan. Zum Beispiel eine aktuelle GQ Das Interview erregte mehr Aufmerksamkeit, weil Sweeney ihr Schweigen über die Jeans-Werbung von American Eagle brach, was eine Reaktion des Weißen Hauses hervorrief.

Allerdings hatte Sweeney nicht viel zu sagen. „Ich habe nicht wirklich viel davon gesehen“, sagte sie GQund fügte hinzu, dass die Aufmerksamkeit „surreal“ war, mich aber „auf die eine oder andere Weise nicht berührte“.

Kombinieren Sie dies mit Christy Es handelte sich um den ersten Film, der in den USA von Black Bear Pictures vertrieben wurde, und er hatte nicht wirklich große Chancen auf einen Kassenerfolg.

Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken, Die ZertrümmerungsmaschineDwayne Johnsons Biografie über den MMA-Kämpfer Mark Kerr, hatte eine weitaus größere Unterstützung von A24 und zusätzliche Starpower von Emily Blunt. Dennoch war das inländische Eröffnungswochenende mit 5,8 Millionen US-Dollar nicht viel höher.