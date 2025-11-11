A V wie Vendetta Berichten zufolge ist die Serie bei HBO in Arbeit Vielfalt.

Die Chefs von DC Studios, James Gunn und Peter Safran, werden die ausführenden Produzenten sein, mit Pete Jackson (nicht der Herr der Ringe Filmemacher) Regie.

V wie Vendetta begann als Graphic Novel, geschrieben von Alan Moore und illustriert von David Lloyd. Der Film spielt in einem dystopischen, von Faschisten regierten Großbritannien und wurde 2005 in einem Warner Bros.-Film unter der Regie von James McTeigue adaptiert. In dem Film waren Hugo Weaving als anarchistischer Revolutionär V und Natalie Portman als Evey Hammond zu sehen.

Moore, unzufrieden mit früheren Adaptionen seiner Werke Aus der Hölle Und Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemenbat darum, für den Film nicht genannt zu werden. Hergestellt mit einem Budget von etwa 50 Millionen US-Dollar. V wie Vendetta war ein Kassenerfolg und spielte weltweit 134,7 Millionen US-Dollar ein.

Der Film erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit, und Warner Bros. wird ihn im November 2026 zum 20-jährigen Jubiläum wieder in die Kinos bringen. Schauen Sie sich den Trailer unten an.

In der Zwischenzeit, V wie Vendetta wäre die neueste Live-Action-Show von DC Studios, die nach der von der Kritik gefeierten Serie auf HBO landet Wächter im Jahr 2019 und im letzten Jahr Der Pinguin mit Colin Farrell und Cristin Milioti.

Als nächstes kommt Laternenmit Kyle Chandler als Hal Jordan und Aaron Pierre als John Stewart. Diese Serie wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres Premiere haben.