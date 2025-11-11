<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Audrey Nuna traf sich mit Kyle Meredith, um über ihr turbulentes Jahr zu sprechen – eines, in dem sie ihr Debütalbum veröffentlichte Graben Wellen schlagen und ihre Rolle darin KPop-Dämonenjäger zu einem globalen Phänomen werden. Die Sängerin, Rapperin und Songwriterin untersucht, wie es zu ihrer Gesangsrolle als Mira in dem Zeichentrickprojekt kam, was es bedeutet, ihre eigene kreative Identität mit einer neuen Pop-Persönlichkeit in Einklang zu bringen, und wie sie ihr nächstes Album mit Blick auf Unvollkommenheit und Menschlichkeit angeht. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Nuna erzählt Meredith, dass ihr Eintritt in KPop-Dämonenjäger war fast zufällig. „Es war ein Zufall“, sagt sie. „Anscheinend gab es Leute, die mich für dieses Projekt empfohlen haben – Leute, die ich kennengelernt hatte, als ich 15 oder 20 war. Ich sagte nur: ‚Klar, klingt lustig.‘“ Was dann kam, war surreal: „Der Song („Golden“) landete am letzten Tag meines Lebens auf Platz eins der Global 200 Graben internationale Tournee. Alles fühlte sich wirklich überraschend, aber auch seltsam vorherbestimmt an.“

Sie führt weiter aus, dass die Aufnahme von Songs als Mira anstelle von Audrey Nuna dazu geführt habe, dass sie eine „wunderschöne neue Art von Beziehung zu Songs eingegangen sei, bei der man wirklich der Aufnahmekünstler sei.“ „Es belebt auch meine Beziehung zum Aufnehmen wirklich neu“, fährt sie fort. „Nur diese Idee, ich denke, manchmal, wenn man in so viele verschiedene Dinge involviert ist und Ihre Hände in so viele verschiedene Teile des Prozesses stecken, kann man irgendwie die Tatsache aus den Augen verlieren, dass das Aufnehmen eine Kunst für sich ist. Und ich denke auch, dass man im Zeitalter der Hype-Nonchalance und auch viel AutoTune und viel ästhetischer Musik vergisst, dass es am Ende des Tages Ihre Aufgabe ist, den Songs Menschlichkeit zu verleihen.“

Es ist eine Denkweise, die ihre nächste Phase prägt. „Ich glaube, wir sehnen uns alle nach etwas Menschlichem“, erklärt Nuna. „Ich möchte meine tatsächliche Stimme mehr hören. Ich möchte im Off-Tempo sein, keinen Click-Track – Dinge, die sich richtig, aber falsch anfühlen.“ Sie lacht sogar darüber, dass sie der lebende Beweis für ihre eigenen „Simulationstheorie“-Witze ist: „Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal in einer Girlgroup sein würde. Ich bin so etwas wie die Person mit der geringsten Girlgroup-Attitüde überhaupt, und irgendwie gehöre ich zu dieser absoluten Chart-Gruppe aller Zeiten. Simulation bestätigt.“

Hören Sie, wie Audrey Nuna darüber spricht KPop-Dämonenjäger, Grabenund mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen. Das gab Netflix kürzlich bekannt KPop Dämonenjäger 2 strebt eine Veröffentlichung im Jahr 2029 an.

