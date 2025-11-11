Im neuen Trailer zu Josh Safdie’s Marty Supremeseine Titelfigur, gespielt vom Oscar-Nominierten Timothée Chalamet, Wirklich liebt es, Tischtennis zu spielen. So sehr, dass er bereit ist, alles zu tun, um seiner Leidenschaft für den Sport nachzugehen, eine Entscheidung, die ihn in das Chaos stürzt, das Fans anderer Safdie-Filme kennen.

Die offizielle Inhaltsangabe des Films lautet laut A24 einfach: „Marty Mauser, ein junger Mann mit einem Traum, den niemand respektiert, geht auf der Suche nach Größe zur Hölle und zurück.“ Neben Chalamet gehören Gwyneth Paltrow, Tyler, der Schöpfer, Odessa A’Zion, Kevin O’Leary, Abel Ferrara und Fran Drescher zur Besetzung, wobei letztere Martys Mutter spielt.

Marty Supreme wird nur von der Hälfte des Teams dahinter gemacht Gute Zeit Und Ungeschliffene Edelsteineals sich die Safdie-Brüder im Jahr 2025 für ihre eigenen unkonventionellen Sportbiografien trennten: Benny Safdie Die Zertrümmerungsmaschine wurde Anfang des Jahres uraufgeführt, mit einem verwandelten Dwayne Johnson in der Hauptrolle als echter MMA-Kämpfer Mark Kerr. Der Hauptunterschied besteht neben dem Thema und dem Star darin Marty Supreme basiert viel lockerer auf dem Leben des Tischtennis-Champions Martin Reisman.

Schauen Sie sich unten den neuen Trailer an, der sich stark mit „Everybody Wants to Rule the World“ von Tears for Fears beschäftigt. Marty Supreme kommt am Weihnachtstag 2025 in die Kinos.