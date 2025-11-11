Hellfest – das große jährliche Heavy-Music-Treffen, das in Clisson, Frankreich, stattfindet – hat sein Line-up für 2026 bekannt gegeben und umfasst mehr als 180 Bands, darunter die Headliner Iron Maiden, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon und The Offspring.

Die viertägige Veranstaltung findet vom 18. bis 21. Juni statt, wobei die Wochenendkarten bereits vor der Bekanntgabe des Line-ups auf der Website des Festivals ausverkauft waren. Fans können jedoch über Viagogo nach Tickets für den Weiterverkauf suchen.

Am Donnerstag, den 18. Juni, werden sich zu Bring Me the Horizon Deep Purple, Alice Cooper, Papa Roach, The Pretty Reckless, Social Distortion, Breaking Benjamin, Igorrr und mehr gesellen.

Am Freitag, den 19. Juni, werden Iron Maiden – die kürzlich eine Nordamerika-Tournee für 2026 angekündigt haben – ein Konzert anführen, zu dem Opeth, Sabaton, Helloween, Sepultura, The Dillinger Escape Plan, Mastodon, Blood Incantation, La Dispute und andere gehören.

Am Samstag, den 20. Juni, sind Limp Bizkit Headliner einer Besetzung, die unter anderem aus A Perfect Circle, Volbeat, Tom Morello, Megadeth, Anthrax, Hatebreed, Behemoth, Deicide und Static-X besteht.

Und The Offspring schließen das Fest am Sonntag, dem 21. Juni, ab und spielen auf einem Programm, das The Hives, Bad Omens, Architects, Rise Against, Three Days Grace, Down, Acid Bath, Napalm Death und andere umfasst.

Das vollständige Programm zum Hellfest 2026 finden Sie im Poster unten.