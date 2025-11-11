Cleto Escobedo III, der Anführer der Jimmy Kimmel Live! Die Band Cleto and the Cletones starb am Dienstagmorgen im Alter von 59 Jahren. Die tragische Nachricht gab Kimmel am Dienstagnachmittag über soziale Medien bekannt.

„Heute früh haben wir einen großartigen Freund, Vater, Sohn, Musiker und Mann verloren, meinen langjährigen Bandleader Cleto Escobedo III“, erklärte Kimmel auf Instagram. „Zu sagen, dass uns das Herz gebrochen ist, ist eine Untertreibung. Cleto und ich sind unzertrennlich, seit ich neun Jahre alt bin.“

Er fügte hinzu: „Die Tatsache, dass wir jeden Tag zusammenarbeiten konnten, ist ein Traum, von dem keiner von uns jemals gedacht hätte, dass er wahr werden würde. Schätzen Sie Ihre Freunde und denken Sie bitte an Cletos Frau, Kinder und Eltern in Ihren Gebeten.“

Wie Kimmel erwähnte, waren er und Escobedo lebenslange Freunde. Der Saxophonist leitete seit Beginn der Fernsehsendung im Jahr 2003 die Hausband der Late-Night-Show und war zusammen mit Les Pierce und Jonathan Kimmel Co-Autor des Titelsongs. Zu den Mitgliedern von Cleto and the Cletones gehört Escobedos Vater, Cleto Escobedo Jr., ebenfalls Saxophonist.

Escobedo leitete nicht nur „Cleto and the Cletones“, sondern tourte oder trat auch live mit Künstlern wie Paula Abdul und Marc Anthony auf.

Unser Mitgefühl gilt der Familie, Freunden und Bandkollegen von Cleto Escobedo III in dieser schwierigen Zeit.