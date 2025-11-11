Der Dokumentarfilm Eddie sein ist kein völlig erschöpfendes Porträt von Eddie Murphy, aber für die Generationen, die von ihm unterhalten wurden, seit er zum Star wurde, bietet es viele faszinierende Einblicke in seine Person. An einer Stelle sagt Murphy: „Mein größter Segen ist nicht mein komödiantisches Talent – ​​mein größter Segen ist, dass ich mich selbst liebe und sehr, sehr früh wusste, was ich tun wollte. Deshalb bin ich nicht in irgendwelche Fallen getappt oder so. Denn im Grunde habe ich mich selbst geliebt.“

In ausführlichen Interviews mit Murphy sowie Mitarbeitern wie Jerry Seinfeld, Dave Chappelle, Arsenio Hall, Pete Davidson und anderen erkundet Regisseur Angus Wall viele faszinierende Themen mit dem Multi-Bindestrich, einschließlich der wilden Geschichten, die er nach 40 Jahren im Rampenlicht hat. Passend zum Titel wird auch viel darüber nachgedacht, wie er sich selbst als Künstler sieht: „Ich bin kein Stand-up-Comedian. Ich bin lustig, aber ich sage nicht ‚Ich bin ein Komiker‘, genauso wenig wie ‚Ich bin ein Schauspieler‘ oder ‚Ich bin ein Musiker‘.“ Ich bin ein Künstler, der sich auf viele verschiedene Arten ausdrücken kann. Die Sensibilität ist der Maßstab, nicht wie viel Talent Sie haben. Der Sensibelste wird der Künstler sein, der am besten im Einklang ist.“

Dann lacht er. „Ich möchte nicht zu künstlerisch werden. Ich könnte wirklich künstlerisch werden, wenn du es zulässt.“

Nachfolgend finden Sie die 15 größten Enthüllungen, die es je gab Eddie sein über Murphys Karriere und Leben, von seinen frühesten Tagen bis zu seiner aktuellen Einstellung zu Familie, Tod und Katzen. Es gibt auch eine wilde Yul Brynner-Geschichte und einen erschreckend anspruchsvollen Kontext für seine Liebe zu MTVs Lächerlichkeit.

Eddie Murphys erstes „Showbiz-Ding“ war eine Bauchrednerpuppe

Verwandtes Video

Die Willie-Talk-Puppe, die er nach eigenen Angaben in jungen Jahren bekommen hatte, war eine relativ einfache Puppe: „Willie Talks Augen bewegten sich nicht. Sein Mund bewegte sich nur.“ Murphy weist jedoch darauf hin, dass es sich zeigt, dass er schon in jungen Jahren sehr daran interessiert war, die Möglichkeiten auszuloten, mehrere Charaktere gleichzeitig zu spielen.

Später in der Dokumentation enthüllt er eine Idee für eine Stand-up-Szene, in der er die Marionetten von Bill Cosby und Richard Pryor unterhält und er zwischen ihnen sitzt. „Ich würde mindestens zehn gute Minuten Witze daraus machen“, fügt er hinzu, und am Ende des Films können wir das tatsächlich in Aktion sehen: Murphy spielt mit seinen Cosby- und Pryor-Puppen und lacht.

Eddie Murphys leiblicher Vater wurde ermordet, als er jung war

Murphy erzählt nicht viele glückliche Erinnerungen an die Zeit, als seine Eltern zusammen waren, und teilt mit, dass „meine allererste Erinnerung der Streit zwischen meiner Mutter und meinem Vater ist – sie warf die Jungfrau Maria nach ihm.“ Sein Vater starb, als er acht Jahre alt war, und obwohl Murphy nicht alle Einzelheiten kennt, glaubt er, dass sein Vater von einer anderen Frau in einem „Streit der Geliebten“ getötet wurde.

Trotz des frühen Verlusts seines Vaters spricht Murphy liebevoll über seinen Stiefvater Vernon Lynch, „eine solide Vaterfigur für den Rest meines Lebens“.

Eddie Murphy hat ein Foto von sich, wie er Muhammad Ali ins Gesicht schlägt

Zu Beginn des Dokumentarfilms geht Murphy einige Erinnerungsstücke durch, die ihn dazu bringen, die Erinnerung daran zu teilen, wie er dem legendären Boxer eines Nachts einen Schlag ins Gesicht verpasst hat. „Ali könnte etwas Scheiße reden, und hin und wieder redet Ali zu viel Scheiße“, erzählt er über diesen Vorfall.

Er bezeichnet Ali weiterhin als „meinen Helden“ und stellt fest, dass es „niemanden wie Muhammad Ali in der amerikanischen Geschichte gab. Er sah aus, als wäre er an die Wand gesteckt – er hatte dieses Licht. Er trat der Regierung entgegen, trat für das ein, was er für richtig hielt.“

Der Mitbegründer von Quibi ist für Eddie Murphys Filmstar verantwortlich

Ja, es war der berühmte Produzent und Studioleiter Jeffrey Katzenberg, der als Produktionsleiter bei Paramount das Risiko einging, Murphy als Star zu gewinnen 48 Stundenseine erste große Rolle. „Die ersten zwei Wochen von 48 Stunden„Sie wollten mich feuern, weil sie sagten ‚Das funktioniert nicht’“, sagt Murphy. „Und (Katzenberg) kam zu ihnen wie ‚Nein, feuern Sie ihn nicht, da ist etwas da‘, und sie haben mich nicht gefeuert.“ und seitdem sind wir einfach cool.“

Zu diesem Zeitpunkt, sagt Murphy, „dachte er nicht, dass ich ein Filmstar werden würde.“ Er glaubt, dass „meine Sachen so erfolgreich waren, weil sie noch nie erlebt hatten, dass ein junger Schwarzer in der weißen Welt die Führung übernahm.“

Katzenberg schloss mit Murphy einen Vertrag über mehrere Filme ab, als er gerade 19 Jahre alt war, und ein unerwarteter Vorteil, zu dieser Zeit ein großer Star zu werden: Murphy lernte eine Reihe großer Hollywood-Legenden kennen, die neugierig genug auf ihn waren, um ihn zum Mittagessen einzuladen. „Ich habe Brando und Charlton Heston, Sinatra, kennengelernt – all diese Leute habe ich dadurch kennengelernt, dass sie meinen Agenten angerufen haben“, sagt Murphy.

Jeder hat diesen einen Moment falsch interpretiert Polizist aus Beverly Hills für Jahrzehnte

In einem Interview spricht der Filmkritiker Elvis Mitchell über den Moment aus dem Film von 1984, in dem Murphys Charakter Axel Foley an zwei Männern vorbeigeht, die Lederoutfits tragen, die seinem berüchtigten Film sehr ähnlich sind Roh Overall. Als Axel vorbeikommt, sieht man ihn, wie er sie auslacht, was Mitchell als „komplexen Moment in der Popkultur“ bezeichnet – Murphy lacht über sich selbst.

Murphy möchte diese Szene unterdessen jetzt in einen neuen Kontext setzen: „Eddie Murphy lacht über Eddie Murphy? Nein, einer dieser Typen … als er vorbeiging, machte er ein seltsames Gesicht. Ich lachte über das Gesicht, das er machte.“ Durch die Art und Weise, wie die Aufnahme aufgebaut ist, kann man die Gesichter der weggehenden Männer nicht sehen, daher haben wir hier nur Murphys Wort, aber er scheint zuverlässig genug zu sein.

Eddie Murphy ist geradlinig

Murphy verrät, dass, so heftig er in seiner Jugend auch gefeiert hat – „niemand hatte so viel Spaß wie wir in den 80ern“ –, dass dieser Spaß nicht auf Substanz beruhte. „Ich habe noch nie Kokain probiert oder Kokain oder so etwas angerührt. Ich trinke nicht, ich rauche keine Zigaretten. Ich war 30 Jahre alt, als ich zum ersten Mal einen Joint geraucht habe.“

Und natürlich hatte er Gelegenheit, sich etwas zu gönnen. Eine Geschichte, die er erzählt, handelt davon, wie er im Alter von 19 Jahren mit John Belushi und Robin Williams in eine Bluesbar ging. „Sie haben einen Schlag auf einen Tisch verübt, und ich stehe da mit, wissen Sie, zwei Helden. Und ich war nicht einmal neugierig. Ich war einfach nicht dabei.“

Jamie Foxx sagt in einem Interview: „Er ist sehr introvertiert. (Auf einer Party) sitzt er mit einer Coca-Cola hinten im Raum.“

Eddie Murphy hat Bedauern im Zusammenhang mit Yul Brynner

Murphy veranstaltete seine 21. Geburtstagsfeier im berühmten New Yorker Club Studio 54, und Yul Brynner, Star aus Filmen, darunter Der König und ich, Die glorreichen SiebenUnd WestworldEr war an diesem Abend auch mit seiner Frau im Club. Irgendwann am Abend fragte Brynner Murphy: „Wie würde es Ihnen gefallen, mit meiner Frau und mir in meine Wohnung zurückzukehren und zu feiern?“

Erst später wurde Murphy klar … „Wollte er, dass ich seine Frau ficke? Nun, ich wünschte, ich wäre gegangen. Die Geschichte würde besser enden, wenn, wissen Sie, ‚Ja, ich ging zurück zu Yul Brynners Platz und fickte seine Frau und er sah mir beim Ficken zu und sagte „et cetera et cetera“…‘“ Der Dokumentarfilm unterstreicht diesen Moment mit einem Clip von Brynner aus Der König und ichdie berühmte Zeile wiederholend.