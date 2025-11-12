Rob Dyrdek hat sein Schweigen gegenüber MTV gebrochen und seine langjährige Show abgesagt Lächerlichkeitwas im Wesentlichen bedeutet, dass er sich ohnehin schon auf sein nächstes Kapitel vorbereitet hatte.

In einem Social-Media-Video bedankte sich der Skateboarder, der zum TV-Persönlichkeit wurde, beim Netzwerk und allen, die an der Show beteiligt waren, und bewarb sein sogenanntes „Zeitintelligenz“-Unternehmen „Existence“.

„Ich möchte mich einfach bei jeder einzelnen Person bedanken, die jemals eine meiner Shows gesehen hat. 19 Jahre, vier verschiedene Shows, 2.034 Folgen“, sagte Dyrdek, bevor er Führungskräfte und Mitarbeiter wie Big Black, seine Cousins ​​und … nannte Lächerlichkeit Co-Moderatoren Sterling „Steelo“ Brim, Chanel West Coast und Lauren „Lolo“ Wood.

Er fuhr fort: „Das war göttliches Timing. Ich habe mich in den letzten paar Jahren wirklich weiterentwickelt. Ich bin aus dieser Baseballkappe herausgewachsen und habe auf einem gestanden.“ Lächerlichkeit Bühne und Tanz.“

Dann fing Dyrdek an, mit seinen Technikbrüdern darüber zu reden, wie „zutiefst effizient“ er beim Filmen geworden sei Lächerlich seine „Time-Intelligence-Plattform“-Ankündigung einzurichten. Er behauptete, dass sie eine Episode in „25 Minuten“ drehen konnten, nachdem sie zunächst „zwei oder drei Stunden“ aufgewendet hatten, was ihm erlaubte, zwölf pro Tag zu drehen.

„Das lag daran, dass ich mich meinem Ziel der Zeitbeherrschung so sehr verschrieben habe – meine gesamte Zeit zu verstehen und sie zu optimieren“, sagte er, während er grandiose Handgesten machte. „Das hat wirklich dazu geführt, dass die Show so effizient war, aber meine allgemeine Lebensqualität war so erstaunlich. Und genau dort sind wir heute.“

Dies führte zur Enthüllung von Dyrdeks selbst beschriebenem „Magnum Opus“ „Existence“, das seiner Meinung nach geschaffen wurde, „damit jeder seine Zeit leicht verwalten, seine Zeit optimieren und so seine Lebensqualität optimieren kann.“

Er bekräftigte, dass er dafür „unglaublich dankbar“ sei LächerlichkeitNach 46 Saisons beendete Dyrdek das Video mit einem abschließenden Verkaufsgespräch, in dem er die Fans aufforderte, zu erfahren, wie er „auf höchstem Niveau optimierte“, indem er sich auf der Warteliste der Existence-Website eintragen ließ.

Existence scheint eine App zu sein, die im Wesentlichen dabei hilft, den Kalender eines Benutzers zu organisieren, mit einigen integrierten Journaling-Funktionen. Laut der Website hilft die Verwendung dabei, „verborgene Muster aufzudecken, die Ihr Leben prägen“ und „Zeitintelligenz freizuschalten“, was sich wie eine Marketingkopie für die unvermeidliche Abonnementgebühr liest.

