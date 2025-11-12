Die Bühne im legendären Hollywood Bowl wurde zu Ehren des Komponisten John Williams benannt. Die vom Los Angeles Philharmonic angekündigte Einweihung ist das erste Mal in der 103-jährigen Geschichte des Bowl, dass die Bühne jemals nach einem Künstler benannt wurde.

Die neue Bühnenbeschilderung mit Williams‘ Namen wurde am Wochenende im Rahmen einer privaten Zeremonie enthüllt, an der langjährige Unterstützer der LA Philharmonic teilnahmen, darunter die Hearthland Foundation von Steven Spielberg und Kate Capshaw, Seth MacFarlane sowie die Katie McGrath and JJ Abrams Family Foundation.

„Ohne John Williams fliegen Fahrräder nicht wirklich, Besen in Quidditchspielen und Männer in roten Umhängen auch nicht“, sagte Spielberg über den legendären Komponisten, der Filme wie Kiefer, Star Wars, ET der Außerirdischeund die ersten drei Harry Potter Filme. „Es gibt keine Macht, Dinosaurier wandeln nicht auf der Erde. Wir wundern uns nicht, wir weinen nicht, wir glauben nicht.“

Bei der Zeremonie drückte Williams seine Dankbarkeit für die „beispiellose und beispiellose“ Großzügigkeit des LA Philharmonic aus. „Ich möchte allen Spendern dieser Initiative danken, die stolz die Arbeit des Los Angeles Philharmonic, eines der großartigsten Orchester der Welt, unterstützen und würdigen“, sagte er. „Die Einzigartigkeit dieser Ehre ist sicherlich beispiellos und ich danke Ihnen allen.“