Kevin Smiths beliebter Film aus dem Jahr 1999 Dogma erscheint am 9. Dezember zum ersten Mal in 4K Ultra HD, zur verspäteten Feier seines 25-jährigen Jubiläums. Es wird als limitiertes Steelbook und im Standard-4K-UHD erhältlich sein. Vorbestellungen laufen.

Der Film handelt von den Engeln Bartleby (Ben Affleck) und Loki (Matt Damon), die versuchen, durch ein göttliches Schlupfloch in den Himmel zurückzukehren. In dem Abenteuer stößt das Paar auf dem Weg auf eine Reihe von Problemen, darunter die Suche nach Gott (gespielt von Alanis Morissette), der irgendwo in New Jersey auf einer Reise zum Skee-Ball-Spielen verschwunden ist.

Zu den neuen 4K-Features gehört die Dokumentation Offenbarungen: Dogma machenein Blick hinter die Kulissen mit Kameramann Robert Yeoman und eine Frage-und-Antwort-Runde. Zu den Legacy-Extras gehören Audiokommentare mit Kevin Smith, Ben Affleck, Jason Lee, Jason Mewes, Scott Mosier und Vincent Pereira, Dokumentarfilm aus dem Jahr 2001 Richter nicht: Zur Verteidigung des Dogmasein Werbespot für Jay und Silent Bob Secret Stash, gelöschte Szenen mit Intros und mehr.