Der Vorstoß von ICE, 10.000 weitere Männer einzustellen, die ihren Höhepunkt in der High School erreicht haben und immer noch die Miete des letzten Monats ihren Müttern schulden – oder wie der populäre Euphemismus es ausdrücken würde: „Abschiebebeamte“ – umfasst Millionen von Werbedollars, die für Streaming-Plattformen wie YouTube, Metas Facebook und Instagram, HBO Max, Hulu und Spotify ausgegeben werden. Ein neuer Bericht von Rollender Stein schlüsselt auf, wie viel Geld wohin fließt, zusammen mit einem umfassenderen Blick auf einige der, ähm, interessanten Taktiken, die vom Ministerium für Heimatschutz eingesetzt werden.

DHS und ICE haben 2,8 Millionen US-Dollar für die beiden größten Meta-Plattformen Facebook und Instagram ausgegeben. In diesen Werbespots werden die Zuhörer meist aufgefordert, „ihre Mission zu erfüllen“. Die Mission besteht offenbar darin, eine Halloween-Umzugsroute für Kinder mit Tränengas zu beschießen oder Häftlingen die Einnahme von Medikamenten zu verweigern, bis sie sterben. Weitere 3 Millionen US-Dollar flossen in spanischsprachige Anzeigen auf Google und YouTube, die die Hörer im Wesentlichen bedrohen, alles in dem Bemühen, zur „Selbstabschiebung“ zu ermutigen.

Etwas überraschend gab das DHS nur 74.000 US-Dollar für Werbung auf Spotify aus. Angesichts der Tatsache, dass einige Spotify-Nutzer einen Boykott dieser Anzeigen organisieren, lohnt es sich, einige Punkte anzusprechen. Erstens sind Werbespots auf Spotify spottbillig und keine nennenswerte Einnahmequelle für den Big Green Circle. Sie existieren hauptsächlich, um Sie zum Kauf eines kostenpflichtigen Tarifs zu verleiten. Und zweitens ist das Internet kein echtes Leben, und aller Wahrscheinlichkeit nach haben nur sehr wenige Menschen ihre Spotify-Konten gekündigt.

Spotify streicht keine Millionen aus dem DHS ein – tatsächlich liegen ihre ICE-Einnahmen eher bei einem Rundungsfehler in ihren Büchern. Dabei handelt es sich nicht um eine Umbenennung und anschließende Aufhebung der Umbenennung von Cracker Barrel nach einer massiven Gegenreaktion, und wenn Sie der Wetttyp wären, würden Sie wahrscheinlich darauf wetten, dass Spotify weniger als 74.000 US-Dollar an Stornierungseinnahmen verloren hat. Für einige Leser mag das enttäuschend sein, aber im Nachhinein ist es leicht, einen Fehler im Plan zu erkennen: Die Boykotte basieren auf Werbung, die zahlende Kunden nie hören.

ICE bietet weiterhin einen Vertragsbonus von 50.000 US-Dollar für neue Mitarbeiter an. Inflationsbereinigt bekam Judas wahrscheinlich rund 10.000 Dollar, weil er Jesus verkauft hatte. Auf der positiven Seite ist also, dass 50.000 US-Dollar historisch gesehen tatsächlich ein ziemlich guter Preis für die Seele sind.